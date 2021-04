司法部對明尼阿波里斯市警政展開聯邦民事調查

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案周二審結,被告前警員Derek Chauvin被控的謀殺及誤殺三項控罪全部成立之後,聯邦司法部隨即在周三就明尼阿波里斯市的警政展開聯邦的民事調查,以應對輿論指全國有系統性種族歧視問題。

今次是拜登政府的聯邦司法部長加蘭上任以來第一項主要行動,他說將會調查警察部門,包括在示威期間是否有使用過份暴力,也會調查警方的行為是否涉及種族岐視,以及在對待殘障人士時是否有違法。

司法部長說,這些傷害是根深柢固,周二Floyd案在州刑事審訊中的判決,並未解決到明尼阿波里斯市可能存在的系統性警政問題,他以前曾經表示,他的首要工作是打擊警察的執法不當。

司法部長Merrick Garland說:「我們面對的挑戰,植根於我們的歷史,並非始於今天或去年,在社區與執法部門建立信任,需要時間和我們的努力,但我們堅決認為變革不能等。」

他又說,司法部也會分開刑事調查涉及Floyd案的其他警察,是否有侵犯Floyd的民權,該市市議會就歡迎聯邦插手全力調查,令該市警察部門是否在涉嫌濫權方面問責。

