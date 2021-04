【有線新聞】

美國最大投資詐騙案主腦馬多夫逝世,終年82歲。

馬多夫周三在北卡羅來納州監獄醫療中心去世。馬多夫是華爾街傳奇人物,曾經擔任納斯達克交易所主席。

他在上世紀60年代起創立投資公司,之後以暴利吸引人投資。40年來、受害人多達3萬7千人,遍及136個國家,包括名導演史提芬史匹堡、棒球隊紐約大都會老闆威爾彭等。

直到08年金融海嘯,因為無法應付越來越多客戶要求贖回投資,揭發這宗龐氏騙局,涉案金額高達650億美元。

馬多夫在2009年被定罪,判監150年。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。