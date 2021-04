【KTSF】

南灣Mountain View上周五晚上發生槍擊事件,兩名十多歲的青少年中槍,警方要求目擊者提供協助。

警方表示,上星期五晚上8點半,接報有人在El Camino Real靠近Castro街的地方聽到槍聲,警方抵達現場沒有發現任何傷者,但是不久後,有兩個十多歲的男生到醫院求診,其中一人上半身中了幾槍,另外一人也是上半身中了一槍。

警方相信嫌犯是開車到這兩人的車旁邊,開槍之後逃離。

警方表示,涉案車輛是一輛黑色SUV,朝東向El Camino Real開快車離開現場,有任何線索的民眾,可以聯絡Mountain View警方。

