專訪Fremont 學區新當選華裔教育委員張亞靜（視頻）

灣區許多學校正陸續分階段恢復學生返校上課,東灣Fremont學區的情況如何呢?Fremont學區新當選的華裔教育委員張亞靜(Yajing Zhang)談談學區自疫情至今的情況,以及她為甚麼會參選。

祖籍中國浙江的第一代移民張亞靜,去年11月競選東灣Fremont聯合學區第4區教育委員並勝選,至於為何會參選,張亞靜表示,自己對競選並沒有經驗,但是她的兩個孩子都在Fremont聯合學區上學,也做過學校的校務委員,比較關心孩子和學區的教育議題,她參選的最主要想法,就是希望能代表華裔家長的聲音。

Fremont聯合學區第4區教育委員張亞靜說:「我就是看到我們華裔社區很多人在講我們亞裔經常會在下面,抱怨比較多,出來聲音比較小,我是覺得既然有這樣一個機會的話,而且這個職位是掌握我們社區的走向,所以我覺得這個是表達我們聲音最好的一個關鍵的位置。」

張亞靜上任後,了解到學區推進的兩大目標,分別是Equity和excellence,公平與卓越,她認為公平已獲得足夠關注,但同時也應鼓勵學生追求學業優秀,因為社區進步,仍與科技和教育息息相關,所以她很認同華人的教育傳統。

張亞靜說:「我們對教育是比較注重,所以你的政策是要反映你,當地居民的一個傾向,所以我覺得追求或是推進卓越,是我非常著重的一部分。」

去年在新冠肺炎疫情之後,師生們改用遠程教學都面對很大挑戰,而且沒有社交生活,對孩子的情緒影響也很大。

張亞靜說:「你就像我們家孩子吧,偶爾帶他出去一下,他見到生人,他都不知道該怎麼去應對他,就很少見到人,所以我覺得他也有社交焦慮症,所以小孩子他們真的覺得就是,成長的這個年代,他們有那麼多的能量,但是不能出去,也不能跟小朋友一塊玩。」

張亞靜說,在疫情下遠程學習,令一些學生成績有下降,Fremont聯合學區去年12月已經跟教師工會協商返校上課的計畫,但至今仍未達成任何協議,因此學區只能先開放校園,以Learning Hub學習中心的方式,為有需要的學生提供一個較好的學習和社交環境。

張亞靜說:「這個孩子的家裡,如果環境不太好,或者比較吵,或者他們的網路連結有問題的話,他們可以回學校,然後就等於是說,可以在學校一個比較好的環境裡,遠程學習,他旁邊有他一塊的學生,可以坐在一塊學習,但是沒有老師。」

張亞靜說,學習中心會有管理人員,負責照看學生及監督防疫措施,雖然是一個不完美的解決方案,但至少可以讓學生們自己有互動和一起學習的機會。

