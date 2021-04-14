專訪Fremont 學區新當選華裔教育委員張亞靜（視頻）

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灣區許多學校正陸續分階段恢復學生返校上課，東灣Fremont學區的情況如何呢？Fremont學區新當選的華裔教育委員張亞靜（Yajing Zhang）談談學區自疫情至今的情況，以及她為甚麼會參選。

祖籍中國浙江的第一代移民張亞靜，去年11月競選東灣Fremont聯合學區第4區教育委員並勝選，至於為何會參選，張亞靜表示，自己對競選並沒有經驗，但是她的兩個孩子都在Fremont聯合學區上學，也做過學校的校務委員，比較關心孩子和學區的教育議題，她參選的最主要想法，就是希望能代表華裔家長的聲音。

Fremont聯合學區第4區教育委員張亞靜說：「我就是看到我們華裔社區很多人在講我們亞裔經常會在下面，抱怨比較多，出來聲音比較小，我是覺得既然有這樣一個機會的話，而且這個職位是掌握我們社區的走向，所以我覺得這個是表達我們聲音最好的一個關鍵的位置。」

張亞靜上任後，了解到學區推進的兩大目標，分別是Equity和excellence，公平與卓越，她認為公平已獲得足夠關注，但同時也應鼓勵學生追求學業優秀，因為社區進步，仍與科技和教育息息相關，所以她很認同華人的教育傳統。

張亞靜說：「我們對教育是比較注重，所以你的政策是要反映你，當地居民的一個傾向，所以我覺得追求或是推進卓越，是我非常著重的一部分。」

去年在新冠肺炎疫情之後，師生們改用遠程教學都面對很大挑戰，而且沒有社交生活，對孩子的情緒影響也很大。

張亞靜說：「你就像我們家孩子吧，偶爾帶他出去一下，他見到生人，他都不知道該怎麼去應對他，就很少見到人，所以我覺得他也有社交焦慮症，所以小孩子他們真的覺得就是，成長的這個年代，他們有那麼多的能量，但是不能出去，也不能跟小朋友一塊玩。」

張亞靜說，在疫情下遠程學習，令一些學生成績有下降，Fremont聯合學區去年12月已經跟教師工會協商返校上課的計畫，但至今仍未達成任何協議，因此學區只能先開放校園，以Learning Hub學習中心的方式，為有需要的學生提供一個較好的學習和社交環境。

張亞靜說：「這個孩子的家裡，如果環境不太好，或者比較吵，或者他們的網路連結有問題的話，他們可以回學校，然後就等於是說，可以在學校一個比較好的環境裡，遠程學習，他旁邊有他一塊的學生，可以坐在一塊學習，但是沒有老師。」

張亞靜說，學習中心會有管理人員，負責照看學生及監督防疫措施，雖然是一個不完美的解決方案，但至少可以讓學生們自己有互動和一起學習的機會。

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