亞裔二手車店有賊人偷車 店員攔截從車上摔下地

東灣列治文市一間由亞裔經營的二手車經銷商發生暴力劫車事件,一名店員為阻擋偷車賊的去路,整個人從汽車上被摔在地上,幸好沒有生命危險,經銷商的老闆對於警方的處理手法感到不滿。

東灣列治文市EKE Motorsports二手車店員工,當時被賊人劫走的汽車摔在地上,老闆Danny Sun表示,至今仍難以置信,他的員工當時有可能當場被撞死。

上星期五下午,穿著黑色外套的疑犯走入Danny店舖的停車場,並向店員表示想購買一輛2016年的白色Audi S5汽車。

Danny表示,汽車的價格是31,000元,當時疑犯指會支付現金,Danny當時不在店內,他透過店員的手機與疑犯對話,Danny跟疑犯說,會親自向他展示那部汽車。

不過Danny還未回到店舖前,疑犯坐在那輛Audi裡,向店員稱自己有槍,並向店員展示藏在衣服裡一個疑似手槍形狀的物件,要求店員交出汽車的鑰匙,店員照做。

當賊人開著那輛Audi逃走時,該名店員突然擋在汽車前,賊人先是停一停,但後來直接向店員駛過去,那名店員跳上車頂,捉住汽車,當賊人踩油門,衝力令到店員從車頂上被摔下。

店員仍然不死心,他後來更開著自己的汽車追著疑犯,大約幾個街口外追到,不過疑犯開著Audi撞向店員的汽車,然後成功逃走,該名員工有擦傷及瘀傷,需要休養數天。

Danny指,疑犯是年約20多歲的白人男子,犯案時穿著一件Toy Story的T恤,那輛被偷的Audi,前及後都沒有車牌。

Danny表示,最令他不滿的是,當他報警後,警方指將案件視作普通偷車案,但他認為這宗是持械行劫,亦是涉及致命武器的襲擊案,列治文警方暫時未對案件作出回應。

社區現正懸紅3,500元尋找懷疑涉案的男子。

