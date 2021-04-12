亞裔二手車店有賊人偷車 店員攔截從車上摔下地

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東灣列治文市一間由亞裔經營的二手車經銷商發生暴力劫車事件，一名店員為阻擋偷車賊的去路，整個人從汽車上被摔在地上，幸好沒有生命危險，經銷商的老闆對於警方的處理手法感到不滿。

東灣列治文市EKE Motorsports二手車店員工，當時被賊人劫走的汽車摔在地上，老闆Danny Sun表示，至今仍難以置信，他的員工當時有可能當場被撞死。

上星期五下午，穿著黑色外套的疑犯走入Danny店舖的停車場，並向店員表示想購買一輛2016年的白色Audi S5汽車。

Danny表示，汽車的價格是31,000元，當時疑犯指會支付現金，Danny當時不在店內，他透過店員的手機與疑犯對話，Danny跟疑犯說，會親自向他展示那部汽車。

不過Danny還未回到店舖前，疑犯坐在那輛Audi裡，向店員稱自己有槍，並向店員展示藏在衣服裡一個疑似手槍形狀的物件，要求店員交出汽車的鑰匙，店員照做。

當賊人開著那輛Audi逃走時，該名店員突然擋在汽車前，賊人先是停一停，但後來直接向店員駛過去，那名店員跳上車頂，捉住汽車，當賊人踩油門，衝力令到店員從車頂上被摔下。

店員仍然不死心，他後來更開著自己的汽車追著疑犯，大約幾個街口外追到，不過疑犯開著Audi撞向店員的汽車，然後成功逃走，該名員工有擦傷及瘀傷，需要休養數天。

Danny指，疑犯是年約20多歲的白人男子，犯案時穿著一件Toy Story的T恤，那輛被偷的Audi，前及後都沒有車牌。

Danny表示，最令他不滿的是，當他報警後，警方指將案件視作普通偷車案，但他認為這宗是持械行劫，亦是涉及致命武器的襲擊案，列治文警方暫時未對案件作出回應。

社區現正懸紅3,500元尋找懷疑涉案的男子。

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