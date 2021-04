奧克蘭亞裔遇襲險被搶劫 匪徒事敗逃走

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)又有亞裔被企圖搶劫並遇襲,事主一度想還擊,在目擊者的協助下,匪徒最終事敗逃走,過程被拍下。

片段所見,二人在行人道上發生爭執,然後疑犯不斷拳打事主臉部。

周六早上約7時20分,案發在奧克蘭10街夾Martin Luther King Jr Way及Jefferson街附近。

57歲的亞裔男事主不願意上鏡,但向記者透露,他當時去買咖啡,突然被人從後襲擊。

目擊者Angela Chuk表示,疑犯當時坐在事主身上,不斷襲擊他的臉部及上身,事主掙扎,並大叫求助,過程大約20到30秒,當時Angela目睹事件後大力拍向窗戶,大叫疑犯立即停手,並報警求助。

片段所見,事主一度想追著疑犯,不過疑犯上了一輛附近的汽車,然後逃走,事主指他的免部有瘀傷及紅腫,而疑犯並沒有成功搶走他的財物。

Angela表示,希望公開案發片段,或者有人認出施襲者。

奧克蘭警方表示,有案件資料的人士請與警方聯絡。

