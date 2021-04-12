奧克蘭亞裔遇襲險被搶劫 匪徒事敗逃走

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東灣奧克蘭（屋崙）又有亞裔被企圖搶劫並遇襲，事主一度想還擊，在目擊者的協助下，匪徒最終事敗逃走，過程被拍下。

片段所見，二人在行人道上發生爭執，然後疑犯不斷拳打事主臉部。

周六早上約7時20分，案發在奧克蘭10街夾Martin Luther King Jr Way及Jefferson街附近。

57歲的亞裔男事主不願意上鏡，但向記者透露，他當時去買咖啡，突然被人從後襲擊。

目擊者Angela Chuk表示，疑犯當時坐在事主身上，不斷襲擊他的臉部及上身，事主掙扎，並大叫求助，過程大約20到30秒，當時Angela目睹事件後大力拍向窗戶，大叫疑犯立即停手，並報警求助。

片段所見，事主一度想追著疑犯，不過疑犯上了一輛附近的汽車，然後逃走，事主指他的免部有瘀傷及紅腫，而疑犯並沒有成功搶走他的財物。

Angela表示，希望公開案發片段，或者有人認出施襲者。

奧克蘭警方表示，有案件資料的人士請與警方聯絡。

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