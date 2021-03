【KTSF】

日本和印尼周二簽署協議,允許日本向印尼轉讓國防裝備和技術,反映兩國加強軍事合作,以抗衡中國在南海日益霸道的擴張。

兩國外長和國防部長在東京舉行「二加二」安全會談期間達成這項協定,雙方也同意積極參與多國軍事演習,共同開發南海邊遠島嶼。

兩國都對中國在東海和南海日益增強的影響力和領土要求感到不安,日本外務省發聲明說,日本與印尼「對於繼續企圖以武力改變現狀並對局勢升級表示嚴重關切」,並一致認為遵守基於規則的海洋秩序和尊重國際海事法的重要性。

此外,日本與印尼都關注緬甸軍人政變集團強力鎮壓示威民眾,雙方同意合力促使緬甸改善局勢。

