舊金山地檢官指今年已對5宗罪案提控仇恨罪

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）地檢處今年截至目前，已經針對5起罪案提控仇恨罪，這比去年全年的9起來得高，地檢官博徹思（Chesa Boudin）也透露，增加對警員在收集相關證據上的教育工作。

博徹思周二在和灣區中文媒體對話時透露，舊金山今年截至目前盜竊案下降30%，襲擊案下降10%，強姦案下降50%，偷竊和汽車盜竊案則上升。

博撤思表示，自他今年上任以來，舊金山的罪案下跌20%。

就近日廣泛被報導針對亞裔社區，特別是年長人士的暴力事件，博徹思表示，他每天都在想地檢處可以在保護亞太裔社區方面做得更好，並阻止類似罪案發生。

博徹思譴責任何暴力和仇恨行為，他說地檢處將竭盡所能，保護那些弱勢、被針對，或經歷仇恨與暴力的人。

他透露，今年至今已經對5起罪案加控仇恨罪，比去年全年的9宗來得高，但是他也表示，法律上的侷限，幹案人必須在下手時，說出一些帶仇恨字句，或是社交媒體歷史顯示，這些人帶有仇恨態度，否則就沒有能夠說服法官和陪審團的證據。

但是博徹思也強調，目前正和警察部門合作，增加對警員的培訓，讓他們在收集證據的時候，如何收集可以加控仇恨控罪的證據，而要是民眾見到罪案發生，應該立即報警，而有人發表仇恨言論，最好就是將它錄下，可以成為證據。

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