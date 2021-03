舊金山地檢官指今年已對5宗罪案提控仇恨罪

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)地檢處今年截至目前,已經針對5起罪案提控仇恨罪,這比去年全年的9起來得高,地檢官博徹思(Chesa Boudin)也透露,增加對警員在收集相關證據上的教育工作。

博徹思周二在和灣區中文媒體對話時透露,舊金山今年截至目前盜竊案下降30%,襲擊案下降10%,強姦案下降50%,偷竊和汽車盜竊案則上升。

博撤思表示,自他今年上任以來,舊金山的罪案下跌20%。

就近日廣泛被報導針對亞裔社區,特別是年長人士的暴力事件,博徹思表示,他每天都在想地檢處可以在保護亞太裔社區方面做得更好,並阻止類似罪案發生。

博徹思譴責任何暴力和仇恨行為,他說地檢處將竭盡所能,保護那些弱勢、被針對,或經歷仇恨與暴力的人。

他透露,今年至今已經對5起罪案加控仇恨罪,比去年全年的9宗來得高,但是他也表示,法律上的侷限,幹案人必須在下手時,說出一些帶仇恨字句,或是社交媒體歷史顯示,這些人帶有仇恨態度,否則就沒有能夠說服法官和陪審團的證據。

但是博徹思也強調,目前正和警察部門合作,增加對警員的培訓,讓他們在收集證據的時候,如何收集可以加控仇恨控罪的證據,而要是民眾見到罪案發生,應該立即報警,而有人發表仇恨言論,最好就是將它錄下,可以成為證據。

