科州超級市場槍手料周四出庭 行兇動機未明

March 24, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 江良慧報導】

科羅拉多Boulder市超級市場槍擊案，槍手預計周四首度出庭，以下是多名死者的身份。

Suzanne Fountain的朋友稱讚她充滿陽光朝氣，她的出現，恍惚可以照亮整個房間。

Tralona Bartkowiak的朋友就說，Tralona是她一生中遇過最棒的人。

另一名死者Rikki Olds的叔叔就說，她有夢想有抱負，是獨一無二的人，而她被殺，就像是在他們一家中留下永不能填補的空洞。

當局目前還在調查槍手行凶的動機，科羅拉多的司法部長承諾會徹查事件，把罪犯繩之於法。

疑犯Ahmad Alissa預計周四首度提堂，他的朋友表示，不明白為何他會選擇用著這方式表達自己的意見。

槍擊案引發當地再次響起要求管制槍械的聲音，州司法部長批評國會在多次發生大型槍擊案後，仍然不採取行動。

副總統賀錦麗也表示要改變現狀，必須要從立法著手，但大部分共和黨人就仍然堅持，加強槍管不能解決問題。

Boulder市長就不同意，他認為該市如果有禁止步槍等攻擊性武器的禁令，就不會造成這麼多人命傷亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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