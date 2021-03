科州超級市場槍手料周四出庭 行兇動機未明

【KTSF 江良慧報導】

科羅拉多Boulder市超級市場槍擊案,槍手預計周四首度出庭,以下是多名死者的身份。

Suzanne Fountain的朋友稱讚她充滿陽光朝氣,她的出現,恍惚可以照亮整個房間。

Tralona Bartkowiak的朋友就說,Tralona是她一生中遇過最棒的人。

另一名死者Rikki Olds的叔叔就說,她有夢想有抱負,是獨一無二的人,而她被殺,就像是在他們一家中留下永不能填補的空洞。

當局目前還在調查槍手行凶的動機,科羅拉多的司法部長承諾會徹查事件,把罪犯繩之於法。

疑犯Ahmad Alissa預計周四首度提堂,他的朋友表示,不明白為何他會選擇用著這方式表達自己的意見。

槍擊案引發當地再次響起要求管制槍械的聲音,州司法部長批評國會在多次發生大型槍擊案後,仍然不採取行動。

副總統賀錦麗也表示要改變現狀,必須要從立法著手,但大部分共和黨人就仍然堅持,加強槍管不能解決問題。

Boulder市長就不同意,他認為該市如果有禁止步槍等攻擊性武器的禁令,就不會造成這麼多人命傷亡。

