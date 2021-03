亞裔退伍軍人遭攻擊 亞裔婦被搶手袋遭賊車拖行

【KTSF 古琳嘉報導】

正當全美各地亞裔社區串聯在一起發聲,反對針對亞裔的仇視罪行之際,多地仍傳出攻擊亞裔的案件,舊金山(三藩市)最近就又有亞裔遭人攻擊和搶劫。

家住舊金山市的56歲亞裔退伍軍人Ron Tuason,向本地KPIX電視台表示,他在3月13日於舊金山市立大學附近的Ocean夾Plymouth Ave,因為戴著退伍軍人帽子遭到攻擊。

他說當天下午4點左右,他買完雜貨在公車站等公車,還拄著拐杖,結果一名男子突然針對他。

Tuason說:「他注意到我,然後開始激進,從對面街道指控我,『回去你的國家 你引發這個問題,指的是新冠肺炎,你想要受傷嗎?你不是退伍軍人,我才是』。」

Tuason有菲律賓、華裔和西班牙血統,他當時企圖用手機錄下影片,不料對方卻弄掉他的手機。

舊金山警方表示,受害人企圖將事件降溫,但並不奏效。

Tuason說:「他伏擊我,打我這裡,腫得非常厲害。」

受害人稱,被打到撞上旁邊的鐵鍊圍牆,雙手和膝蓋也受傷,他在1980年代服役,擔任戰鬥工程師,以自己是退伍軍人為豪。

Tuason說:「因為我的膚色,因為我喜歡戴帽子,說明我服役過,身為少數族裔人士,經常被忽略,被忽視,隱形的,我們也確實服役過。」

警方隨後以涉嫌攻擊、涉及歧視罪行的毆打、拒捕,以及持有毒品等多項罪名逮捕53歲的嫌犯Victor Brown,他本就因為其他三項罪名遭到通緝。

另外,根據舊金山警方通報,3月21日,一名33歲的亞裔婦女和53歲的亞裔男性遭遇搶劫,其中的女性受害人Clarssie向本地ABC7電視台披露,她在光天化日之下,遭遇3名嫌犯搶劫和攻擊。

根據警方報告,案發在Polk夾Bush街口,3名嫌犯從受害人背後靠近,其中一人要搶她的皮包,不過受害人抗拒不從,第二名嫌犯於是在她的臉部打了多次,她的友人企圖幫忙,不讓皮包被搶走,受害人隨後跌在地上,嫌犯又向她踢了幾腳。

嫌犯於是回到車上打算逃逸,不料受害人一路緊抓著皮包,竟被嫌犯逃逸的車輛懸掛著拖行,最終跌在馬路上。

警方呼籲知情民眾提供線索,電話是(415) 575-4444,受害人除了希望正義得到伸張,也向嫌犯喊話,說要嫌犯知道他們被愛,人們也願意幫助他們,至於案件是否涉及仇恨,受害人則說她不確定,但受害人的朋友也受到輕傷,認為嫌犯有可能是針對亞裔犯案。

