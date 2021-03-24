亞裔退伍軍人遭攻擊 亞裔婦被搶手袋遭賊車拖行

【KTSF 古琳嘉報導】

正當全美各地亞裔社區串聯在一起發聲，反對針對亞裔的仇視罪行之際，多地仍傳出攻擊亞裔的案件，舊金山（三藩市）最近就又有亞裔遭人攻擊和搶劫。

家住舊金山市的56歲亞裔退伍軍人Ron Tuason，向本地KPIX電視台表示，他在3月13日於舊金山市立大學附近的Ocean夾Plymouth Ave，因為戴著退伍軍人帽子遭到攻擊。

他說當天下午4點左右，他買完雜貨在公車站等公車，還拄著拐杖，結果一名男子突然針對他。

Tuason說：「他注意到我，然後開始激進，從對面街道指控我，『回去你的國家 你引發這個問題，指的是新冠肺炎，你想要受傷嗎？你不是退伍軍人，我才是』。」

Tuason有菲律賓、華裔和西班牙血統，他當時企圖用手機錄下影片，不料對方卻弄掉他的手機。

舊金山警方表示，受害人企圖將事件降溫，但並不奏效。

Tuason說：「他伏擊我，打我這裡，腫得非常厲害。」

受害人稱，被打到撞上旁邊的鐵鍊圍牆，雙手和膝蓋也受傷，他在1980年代服役，擔任戰鬥工程師，以自己是退伍軍人為豪。

Tuason說：「因為我的膚色，因為我喜歡戴帽子，說明我服役過，身為少數族裔人士，經常被忽略，被忽視，隱形的，我們也確實服役過。」

警方隨後以涉嫌攻擊、涉及歧視罪行的毆打、拒捕，以及持有毒品等多項罪名逮捕53歲的嫌犯Victor Brown，他本就因為其他三項罪名遭到通緝。

另外，根據舊金山警方通報，3月21日，一名33歲的亞裔婦女和53歲的亞裔男性遭遇搶劫，其中的女性受害人Clarssie向本地ABC7電視台披露，她在光天化日之下，遭遇3名嫌犯搶劫和攻擊。

根據警方報告，案發在Polk夾Bush街口，3名嫌犯從受害人背後靠近，其中一人要搶她的皮包，不過受害人抗拒不從，第二名嫌犯於是在她的臉部打了多次，她的友人企圖幫忙，不讓皮包被搶走，受害人隨後跌在地上，嫌犯又向她踢了幾腳。

嫌犯於是回到車上打算逃逸，不料受害人一路緊抓著皮包，竟被嫌犯逃逸的車輛懸掛著拖行，最終跌在馬路上。

警方呼籲知情民眾提供線索，電話是(415) 575-4444，受害人除了希望正義得到伸張，也向嫌犯喊話，說要嫌犯知道他們被愛，人們也願意幫助他們，至於案件是否涉及仇恨，受害人則說她不確定，但受害人的朋友也受到輕傷，認為嫌犯有可能是針對亞裔犯案。

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