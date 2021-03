Alameda縣設熱線電話舉報仇恨罪案

【KTSF 黃恩光報導】

大家如果遇到仇恨犯罪,或者仇恨事件不應該啞忍,東灣Alameda縣設有熱線電話讓大家舉報。

熱線電話錄音:「這裡是Alameda縣地檢處舉報仇視罪行熱線,閣下如果身處危險或者需要求助請收線,打911報警,地檢處不會容許有任何仇視罪行或仇視語言發生在我們的社區和民眾身上,萬一你是這類罪案的受害人,或者你知道有這類事件發生,請立即與當地警局聯繫,或者在這熱線電話留下短訊,清楚說明你的姓名和電話,地檢處會有職員查聽留言,在24小時之內回覆,請記住,安全第一。」

Alameda縣地檢處阻止仇視罪行熱線電話是(510) 208-4824,大家如果遇到仇視罪行有關的暴力罪行應該立刻報警,而遇到仇恨事件,例如被人辱罵、歧視或網上欺凌等,可以向全國反仇視亞裔聯盟的網站舉辦,網址是http://stopaapihate.org

該聯盟會將收集到的數據和資料向政府和執法部門反映問題的嚴重性。

