科羅拉多超市槍擊釀10死 一警殉職疑犯被捕

科羅拉多州博爾德一間超級市場發生槍擊案,十人死亡,包括一名警員,警方拘捕一人,暫時未知兇徒行兇動機,聯邦調查局協助調查。

現場傳出多下槍聲,有顧客即時拍下現場情況,見到有人倒。顧客爭相逃離現場,有人高呼︰「有人在開槍,快避開!」目擊者事後稱︰「一開始聽到一聲巨響……有點奇怪,但我說不出是槍聲還是甚麼。大約三秒鐘後再聽到另一下、砰砰砰砰!我立即跑向同行的友人,『要離開這兒』,推開逃生門,叫她快跑。」

警方當地時間下午兩時許接報,指一名手持突擊步槍的兇徒開槍。特種部隊成員以大型盾牌做掩護,向超級市場推進。之後就見到警員押解一名上身赤裸的男子上救護車,他身上有血漬。

警方指,最先到場的一名51歲男警員中槍身亡。他服務當地警隊11年,警車護送他的遺體離開,沿途有警員及民眾致敬。

博爾德警察局長赫羅爾德稱︰「深切悼念案中死者,感謝警員的行動,很遺憾警員塔利離世。」

警方已請求聯邦調查局協助調查。

