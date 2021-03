「居家抗疫一周年」專題：華埠小商業疫情下掙扎求存（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區踏入居家抗疫已經超過一年,除了疫情本身外,伴隨而來的歧視事件,令不少由亞裔經營的小商業首當其衝受到影響,在舊金山(三藩市)華埠售賣龍鬚糖的Dragon Papa謀求新出路,暫時將經營跑道轉到網上。

Dragon Papa龍鬚糖在華埠Grant街開業5年,現在店面已經人去留空,雖然以年資來說這裡不是老字號,但手工製作龍鬚糖這門手藝絕對有深遠的歷史,老闆譚健能去年3月份跟市府規定停業,不過他一關就關了一年。

Dragon Papa龍鬚糖老闆譚健能(Derek Tam)說:「暫時因為疫情還是很反覆,老實說,現在雖然疫苗剛剛推出了,但亦未完全平復(疫情),所以可能暫時我未必會重開華埠的店舖。」

譚健能表示,去年停業時,完全沒有想過疫情會持續那麼久,以為最遲暑假可以重開,但看著確診及死亡數字每日遞增,重開遙遙無期,維持龍鬚糖生意的三大主要來源,門市、公司宴會及街會全部都取消。

譚健能說:「你想想過去的一年,這三樣基本全部都沒有,只能夠在網上落單,所以你說收入跌了八成九成都差不多。」

「馬死落地行」,店舖停業不等於生意停滯不前,這一日譚健能獲邀去到海旁的渡輪大廈擺臨時攤位,生意都不錯,譚健能70多歲的爸爸,仍然堅持親力親為。

而最大的改變是,譚健能將銷售的平台由實體店搬到網上。

譚健能說:「起碼在疫情期間,我可以轉型成功的話,我都可以找到一條出路。」

譚健能去年年中,將製作龍鬚糖的工具由店舖搬回家,家成為他的臨時工場,顧客透過送餐平台、Facebook,甚至電話下單,顧客可以上門取貨,如果送貨地址在舊金山或附近,譚健能亦會親自送貨。

不過他承認,龍鬚糖只是小食,不是正餐,訂單始終不穩定,加上龍鬚糖本身亦有限制。

譚健能說:「正宗的龍鬚糖是不可以託運的,他本身來說是很脆,對溫度的要求很高,如果不可以寄的話,在網上銷售就不會有太大的優勢。」

靠著半轉型及社區提供的機會,龍鬚糖的生意算是站穩陣腳,但譚健能心裡面想念的是面對面與顧客交流,是那一班遠渡從紐約及芝加哥過來光顧的忠實支持者,因此他最希望的仍然是回歸華埠。

譚健能說:「如果可以為這個華埠加一點特色,是他們在其他地方買不到,看不到,我真的非常樂意繼續在華埠經營下去。」

Dragon Papa是灣區,甚至是全加州僅餘的手工龍鬚糖,譚健能認為,當初他決定從高科技行業回流,繼承爸爸的手藝,他肩負的就不只是一門生意。

譚健能說:「在美國這個地方,可以擁有一間自己的店舖,去賣自己的產品,一直以來是我爸爸的心願,亦都是將這個文化傳承下去,我覺得其實龍鬚糖,只要你做得好,市場對的話,你是絕對有機會可以做下去。」

龍鬚糖的租約去到10月份完結,譚健能預計,最快今年下半年才會回歸,他亦正考慮或者會在華埠找過一個新舖位。

