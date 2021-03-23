「居家抗疫一周年」專題：華埠小商業疫情下掙扎求存（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區踏入居家抗疫已經超過一年，除了疫情本身外，伴隨而來的歧視事件，令不少由亞裔經營的小商業首當其衝受到影響，在舊金山（三藩市）華埠售賣龍鬚糖的Dragon Papa謀求新出路，暫時將經營跑道轉到網上。

Dragon Papa龍鬚糖在華埠Grant街開業5年，現在店面已經人去留空，雖然以年資來說這裡不是老字號，但手工製作龍鬚糖這門手藝絕對有深遠的歷史，老闆譚健能去年3月份跟市府規定停業，不過他一關就關了一年。

Dragon Papa龍鬚糖老闆譚健能（Derek Tam）說：「暫時因為疫情還是很反覆，老實說，現在雖然疫苗剛剛推出了，但亦未完全平復（疫情），所以可能暫時我未必會重開華埠的店舖。」

譚健能表示，去年停業時，完全沒有想過疫情會持續那麼久，以為最遲暑假可以重開，但看著確診及死亡數字每日遞增，重開遙遙無期，維持龍鬚糖生意的三大主要來源，門市、公司宴會及街會全部都取消。

譚健能說：「你想想過去的一年，這三樣基本全部都沒有，只能夠在網上落單，所以你說收入跌了八成九成都差不多。」

「馬死落地行」，店舖停業不等於生意停滯不前，這一日譚健能獲邀去到海旁的渡輪大廈擺臨時攤位，生意都不錯，譚健能70多歲的爸爸，仍然堅持親力親為。

而最大的改變是，譚健能將銷售的平台由實體店搬到網上。

譚健能說：「起碼在疫情期間，我可以轉型成功的話，我都可以找到一條出路。」

譚健能去年年中，將製作龍鬚糖的工具由店舖搬回家，家成為他的臨時工場，顧客透過送餐平台、Facebook，甚至電話下單，顧客可以上門取貨，如果送貨地址在舊金山或附近，譚健能亦會親自送貨。

不過他承認，龍鬚糖只是小食，不是正餐，訂單始終不穩定，加上龍鬚糖本身亦有限制。

譚健能說：「正宗的龍鬚糖是不可以託運的，他本身來說是很脆，對溫度的要求很高，如果不可以寄的話，在網上銷售就不會有太大的優勢。」

靠著半轉型及社區提供的機會，龍鬚糖的生意算是站穩陣腳，但譚健能心裡面想念的是面對面與顧客交流，是那一班遠渡從紐約及芝加哥過來光顧的忠實支持者，因此他最希望的仍然是回歸華埠。

譚健能說：「如果可以為這個華埠加一點特色，是他們在其他地方買不到，看不到，我真的非常樂意繼續在華埠經營下去。」

Dragon Papa是灣區，甚至是全加州僅餘的手工龍鬚糖，譚健能認為，當初他決定從高科技行業回流，繼承爸爸的手藝，他肩負的就不只是一門生意。

譚健能說：「在美國這個地方，可以擁有一間自己的店舖，去賣自己的產品，一直以來是我爸爸的心願，亦都是將這個文化傳承下去，我覺得其實龍鬚糖，只要你做得好，市場對的話，你是絕對有機會可以做下去。」

龍鬚糖的租約去到10月份完結，譚健能預計，最快今年下半年才會回歸，他亦正考慮或者會在華埠找過一個新舖位。

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