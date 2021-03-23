舊金山日落區麵包店菠蘿王一晚兩度有賊匪潛入爆竊

【KTFS 黃恩光報導】

位於舊金山（三藩市）日落區的麵包店菠蘿王，周日清晨二度遭人入侵店內爆竊，店主除了報警處理，也提醒其他商家及華裔社區，關注近期針對亞裔的仇恨言行。

位於Irving街的菠蘿王麵包店周一照常營業，周日一早店員上班時，發現大門上面的窗戶被砸破，店裡一片混亂，查看閉路電視畫面，確認被人爆竊。

菠蘿王麵包店東主Jennifer說：「星期日凌晨3點半左右，有兩個蒙面戴著連帽衣的，但是看不到樣貌爬進來，從窗那邊打碎玻璃爬進來，然後就在這裡掃了，在整間鋪子看有甚麼可拿的。」

本台獲得店家的閉路電視影片和照片，兩名匪徒在十分鐘之內，拿走店內的iPad以及現金，然後又從窗戶爬出去，案發之後一個多小時，又有另一批匪徒在清晨5點左右到店內爆竊。

Jennifer說：「另外兩個人，是不同的人，也是爬進來，也是在店內翻，他拿著一個袋子來，我不知道他搬了甚麼，到現在我還不清楚。」

第二宗爆竊案中，還有在外接應的第三人，總共有5人涉案。

店家在案發後已經報警，損失大約數千元，店主認為，這個罪案跟近期仇視亞裔的情緒也有關聯。

Jennifer說：「我覺得應該會有關，因為我覺得可能是以亞裔商家為目標，最好大家要發聲，要講出來，希望大家知道這件事發生，要留意一下，我們的社區要守望。」

雖然警方並未將案件與最近的仇視罪行做出關聯，但也有不少顧客得知後，聯想到近期的仇恨問題。

有顧客說：「真的非常驚訝，看到現在發生的情況，尤其在舊金山這麼自由的城市，有這麼多的亞裔在這，你會以為在這個區域不會發生，但是非常的讓人害怕，尤其為我的朋友、父母，以及其他的長者們。」

另一名顧客說：「有一點擔心，不過自己要小心一點就是了，（那你會不會特別做出一些改變？），不會，該上街還是照樣上街，（ 為什麼呢？）這種事情我想它是一陣一陣子，就過去了，不會一直發生下去。」

店家呼籲市長以及民選官員能為華裔社區發聲，該區的市議員馬兆明也有透過助理表示關切，並稱會成立小組巡邏，加強當地的治安。

有線索的民眾可以致電舊金山警方，電話是(415) 575-4444。

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