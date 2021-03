舊金山日落區麵包店菠蘿王一晚兩度有賊匪潛入爆竊

【KTFS 黃恩光報導】

位於舊金山(三藩市)日落區的麵包店菠蘿王,周日清晨二度遭人入侵店內爆竊,店主除了報警處理,也提醒其他商家及華裔社區,關注近期針對亞裔的仇恨言行。

位於Irving街的菠蘿王麵包店周一照常營業,周日一早店員上班時,發現大門上面的窗戶被砸破,店裡一片混亂,查看閉路電視畫面,確認被人爆竊。

菠蘿王麵包店東主Jennifer說:「星期日凌晨3點半左右,有兩個蒙面戴著連帽衣的,但是看不到樣貌爬進來,從窗那邊打碎玻璃爬進來,然後就在這裡掃了,在整間鋪子看有甚麼可拿的。」

本台獲得店家的閉路電視影片和照片,兩名匪徒在十分鐘之內,拿走店內的iPad以及現金,然後又從窗戶爬出去,案發之後一個多小時,又有另一批匪徒在清晨5點左右到店內爆竊。

Jennifer說:「另外兩個人,是不同的人,也是爬進來,也是在店內翻,他拿著一個袋子來,我不知道他搬了甚麼,到現在我還不清楚。」

第二宗爆竊案中,還有在外接應的第三人,總共有5人涉案。

店家在案發後已經報警,損失大約數千元,店主認為,這個罪案跟近期仇視亞裔的情緒也有關聯。

Jennifer說:「我覺得應該會有關,因為我覺得可能是以亞裔商家為目標,最好大家要發聲,要講出來,希望大家知道這件事發生,要留意一下,我們的社區要守望。」

雖然警方並未將案件與最近的仇視罪行做出關聯,但也有不少顧客得知後,聯想到近期的仇恨問題。

有顧客說:「真的非常驚訝,看到現在發生的情況,尤其在舊金山這麼自由的城市,有這麼多的亞裔在這,你會以為在這個區域不會發生,但是非常的讓人害怕,尤其為我的朋友、父母,以及其他的長者們。」

另一名顧客說:「有一點擔心,不過自己要小心一點就是了,(那你會不會特別做出一些改變?),不會,該上街還是照樣上街,( 為什麼呢?)這種事情我想它是一陣一陣子,就過去了,不會一直發生下去。」

店家呼籲市長以及民選官員能為華裔社區發聲,該區的市議員馬兆明也有透過助理表示關切,並稱會成立小組巡邏,加強當地的治安。

有線索的民眾可以致電舊金山警方,電話是(415) 575-4444。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。