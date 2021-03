【KTSF】

東灣Fremont發生市內首宗兇殺案,一個男人中槍死亡,後來警方表示,原來死者是一名企圖入屋搶劫的匪徒,被屋裡面的男事主開槍打中。

案發現場位於Fremont大道39800號路段的Mosaic公寓住宅,警方表示,星期三深夜接報,在停車場發現一名男子中了一槍,當場死亡,後來警方發現死者當晚與幾個同黨企圖進入其中一個單位搶劫,屋內一名男事主向匪徒開槍,擊中一個人。

警方指出,匪徒也有向男事主開槍,警方周四在案發現場一帶搜索其餘的匪徒,但沒有結果。

至於警方有沒有拘捕開槍的男事主,警方表示案件正在調查中,拒絕置評,而Alameda縣地檢處會否起訴男事主,暫時未有回覆。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。