美國已接種逾1億劑新冠疫苗 專家提醒勿過早鬆懈

【KTSF 江良慧報導】

根據聯邦疾控中心(CDC)周五公佈的數據,美國從去年12月14日首次有人接種新型肺炎疫苗以來,至今已經接種了超過1億零100萬劑疫苗,而單在周四,就接種了超過290萬劑疫苗,是單日新高,雖然接種疫苗工作順利,但專家還是提醒民眾,不要過早放鬆抗疫措施。

為了要與變種病毒競賽,拜登政府致力要盡快讓所有想打疫苗的美國人都有疫苗可以打。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們知道病毒複製越多,就會出現越多變種,當大家開始放寬限制,我們真的不想再有病例急升。」

雖然大部分專家都不贊成現時放寬限制,但很多州還是照做。

民主黨明尼蘇達州州長Tim Walz說:「就是從今天開始很多事情會改變,你們將會留意到。」

馬里蘭、奧克拉荷馬和其他州情況也類似,相信原因是新症數字和疫苗供應都漸趨穩定。

共和黨俄亥俄州州長Mike DeWine說:「我們經歷這已經一整年,我們現在可以外出,現在我們可以多出行,現在我們可以見其他人。」

有接近一成人口已經接種完整疫苗,但拜登團隊希望數字可以在未來幾個月繼續上升,到7月4日國慶時,大家就可以安全聚會。

白宮抗疫統籌Jeff Zients說:「現時肯定不是放下戒備的時候,要戴口罩和遵守公共衛生指標。」

