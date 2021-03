【KTSF】

舊金山(三藩市)Outer Mission光天化日下發生賊人入屋搶劫案,有報導指出匪徒將屋裡面的女事主推入洗手間,然後在屋內搜掠,女事主沒有受傷。

案發現場位於Alemany大道2300號地段夾Niagara Avenue,有人拍攝到警車在現場,並上載到Citizen,警方證實下午1點半左右,收到入屋搶劫案的報告,女事主告訴警員,當時她在家裡,匪徒在屋裡搜掠時,她一直在洗手間裡。

Citizen報導,匪徒將女事主推入洗手間,但警方表示調查仍在調查中,女事主沒有受傷。

警方說兩個賊人乘車逃離現場,警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411。

