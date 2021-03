【KTSF】

南灣聖荷西周末發生兩宗兇殺案,兩名男子先後中槍身亡。

警方於周日下午5時53分接獲舉報,指Carnelian Drive 1100號路段一名男子身中至少一槍,當場不治。

約24小時前,聖荷西也發生另一場兇殺案,警方於周六下午5時36分接獲舉報,指Center Ridge Drive 1600號路段發生槍擊案,受害人當場不治。

警方截至周一尚未拘捕任何疑犯,這兩宗案件是該市第8宗和第9宗兇殺案。

