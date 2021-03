灣區家庭分享因忽略B型肝炎造成遺憾（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員羅達倫提出法案,要求醫療機構提供B肝和C肝自願檢測,有一個灣區的家庭分享痛苦的經驗,因為忽略B型肺炎而造成遺憾。

郭俊蕙的先生2002年被診斷出肺癌,到過世不到半年的時間,年僅42歲,她說先生身體健康,平常也有做健康檢查,在2001年底全家回台灣都嚴重感冒,回到美國後才康復,之後先生覺得喉嚨不舒服,看了不同的醫生,經過好幾個月都找不到病因。

郭俊蕙說:「那時候我先生常常跟我說,他很累,他下班回來說,他實在非常累,直到有一天我突然想起來,我跟我先生說,我記得小時候聽大人說,只要很累好像就是肝不好。」

結果超音波照出來,肝已經布滿了小腫瘤,從不舒服到診斷出來,已經花了5個月時間。

郭俊蕙說:「醫生沒有辦法幫他做切除,因為腫瘤是長在肝的各個部位,他說他也沒有機會換肝,當時我們聽到很震撼,我只記得我先生問他一句話,我們現在還可以做甚麼,醫生就說,我們預計你還有兩個月,你現在能做的就是規劃僅剩時間,那時候我的感筧就是,真的連吞嚥都很困難。」

為了尋找一線生機,在台灣家人的建議下,郭俊蕙跟先生決定回台灣治療,但也只拖了四、五個月。

郭俊蕙說:「從我們離開美國之後,孩子就再也沒見個父親。」

由於郭俊蕙的先生是因為B型肺炎演變成肝癌,後來他才想到先生的母親也是B型肺炎帶原者,但母親在台灣每半年都有作檢查。

郭俊蕙說:「我婆婆說沒有提醒我們是因為美國應該是比台灣先進的國家,可是沒想到在這一塊我們比較疏忽。

郭俊蕙先生過世時,三個小孩年齡分別是一歲、6歲和8歲,她很感謝教會的朋友幫她渡個難關,女兒李娈欣從小就不斷思考生命的意義,也因為在高中的時候接觸到B型肝炎的相關資訊,立志要當醫生。

李娈欣說:「在很小的時候,我就看到父親過世,影響到我的母親和我的兄弟,我才了解到一個人能產生這麼大的影響,不僅是對那個人本身,我一直不斷在想,我人如果能夠預防,像我家人所經歷的痛苦,這是我想做的。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。