【KTSF】

美國的疫苗接種工作繼續取得進展,全美周六更破紀錄,接種了約290萬劑疫苗。

根據CDC提供的數據顯示,美國星期六接種了多達290萬劑疫苗,而星期日亦接種了超過240萬劑,總統拜登的疫情工作組表示,過去3天連續3日接種破紀錄劑量的疫苗。

過去7天平均每日接種多達200萬劑疫苗,截至周日,全美超過5800萬美國人最少接種了一劑疫苗,而當中超過3千萬人已經接種了兩劑疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。