疑載滿非法移民SUV撞大貨車 13人亡

【KTSF 江良慧報導】

南加州美墨邊境地區周二上午發生致命車禍,一架懷疑載滿了非法移民,從墨西哥進入美國的SUV,撞到一架運載碎石的拖頭大貨車,造成至少13人死亡,另外多人受傷,傷者中有兒童。

加州公路巡警表示,車禍發生在清早6時15分左右,在南加州一個偏遠農業小鎮附近的115號公路,在美墨邊境以北大約15英里。

事發時,應該只坐8人的SUV車上有至少25人,部分人在車禍後被彈出車外。

根據最先到場的縣警表示,有12人當場死亡,附近一間醫院接收了7名傷者,其中一人抵達醫院後傷重不治。

醫院的負責人表示,傷者都嚴重受傷,有兩人更要被轉送到加大聖地牙哥醫院接受治療。

近期在邊境地區,偷渡進入美國的人數大幅上升,邊境人員在過去5個月,每個月都拘捕到超過7萬名非法入境者,其中沒有父母陪同的青少年和兒童,人數更是從去年秋天起大幅上升四倍。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。