舊金山服裝店一晚被爆竊兩次 華裔老闆談經過（視頻）



【KTSF 吳倩妤報導】

疫情之下舊金山（三藩市）全市 爆竊案大增六成，有舖頭一夜之間兩度遭劫，另有兩宗爆竊案匪徒曾經開槍，令備受疫情打擊的小商戶更加沮喪。

日落區27夾Taraval街一間服裝店Footprint在一晚之內被爆竊兩次，店內的閉路電視拍到作案過程，華裔老闆徐興龍周一接受本台採訪時說，賊人似乎早有準備，知道如何避免觸動防盜警鐘破門而入。

徐興龍說：「星期五早上警察打電話給我們說，有人打劫我們的店，差不多早上4點鐘，有兩個人拿火燒我們的玻璃，然後他們就進來搶我們的衣服，看起來不是第一次來，因為他們知道要拿什麼東西，又慢慢走出去，5點鐘的時候有人看到玻璃碎了，他走進來又偷了很多別的東西，包括鞋子、書包、衣服。」

徐興龍指，疫情下做生意已經很困難，目前正在點算損失。

徐興龍說：「我住在舊金山20幾年，從來沒想到在日落區會發生這樣的事。」

舊金山警方表示，今年頭一個半月，爆竊案已經上升了62%。

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