舊金山服裝店一晚被爆竊兩次 華裔老闆談經過（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

疫情之下舊金山(三藩市)全市 爆竊案大增六成,有舖頭一夜之間兩度遭劫,另有兩宗爆竊案匪徒曾經開槍,令備受疫情打擊的小商戶更加沮喪。

日落區27夾Taraval街一間服裝店Footprint在一晚之內被爆竊兩次,店內的閉路電視拍到作案過程,華裔老闆徐興龍周一接受本台採訪時說,賊人似乎早有準備,知道如何避免觸動防盜警鐘破門而入。

徐興龍說:「星期五早上警察打電話給我們說,有人打劫我們的店,差不多早上4點鐘,有兩個人拿火燒我們的玻璃,然後他們就進來搶我們的衣服,看起來不是第一次來,因為他們知道要拿什麼東西,又慢慢走出去,5點鐘的時候有人看到玻璃碎了,他走進來又偷了很多別的東西,包括鞋子、書包、衣服。」

徐興龍指,疫情下做生意已經很困難,目前正在點算損失。

徐興龍說:「我住在舊金山20幾年,從來沒想到在日落區會發生這樣的事。」

舊金山警方表示,今年頭一個半月,爆竊案已經上升了62%。

