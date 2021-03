加州州長宣布撥20億元獎勵本月內重開校區（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森與州議會達成協議,撥款近70億元重開加州公立學校提供親身授課,當中20億元用來獎勵本月內重開的校區。

紐森與州參眾兩院的領袖,在Sacramento縣重開親身授課的Elk Grove聯合校區宣布重開加州公立學校的協議。

紐森說:「我們不能重開經濟,除非學校重開親身授課,我們需要學校安全地重開,單親媽媽特別因此而慶祝。」

紐森本來提出要求加州公校上月中重開,而州議會則建議4月中重開學校,現在州長與州議會達成協議,3月底前重開TK幼稚園至2年級,以及有特殊需要學生。

紐森說:「不單只是TK至2年級,還包括無家可歸和寄養家庭的孩子,還有家裡沒有上網設備的孩子,以及仍在學習英語的學生。」

提供親身授課的校區將會獲得額外的州府撥款,可用於購買個人保護裝備,以及改善通風設備等,而如果承諾重開的校區所屬的縣疫情放寬至紅色級別,學區必須重開小學,以及初中或高中的一個年級。

除了這總共20億元的獎勵撥款之外,協議還包括47億元,將會分發給州內所有校區,讓校區自行決定如何幫助學生這一年來不能到學校上課而造成學習上的退步,校區可以用這筆錢延長每天上課時間,或者增加教學日數,將上課日子延長至暑假。

有記者問到州府會否硬性規定校區重開,以及如果教師或學生不願意回到學校應該怎辦,紐森強調,容許各校區彈性處理所面對的問題,州府目前並不強迫公立學校重開,但相信獎勵撥款會鼓勵更多校區提供親身授課。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。