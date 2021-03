【KTSF】

舊金山(三藩市)公共衛生局周三會舉行中文網上講座,由醫生講解接種疫苗的問題。

時間是星期三上午11點至中午12點,白幹榮醫生會用廣東話講解有關接種疫苗的問題,也會解答市民對於疫苗的疑問。

講座用Zoom舉行,大家如果想知道如何登記參加,請瀏覽:http://bit.ly/3uKki47

