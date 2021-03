【KTSF】

舊金山(三藩市)市長布里德周二宣布,舊金山已從州府疫情紫色級別放寬至紅色級別。

3月3日周三起開始,舊金山市內餐館可以重開室內堂食,購物商場內的小食部可以重開,電影院,博物館和健身室可以重開。

詳情請收看本台晚間新聞。

