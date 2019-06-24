【獨家】韓國瑜接受本台專訪談邁向總統之路的心路歷程（一）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜上任即將屆滿半年，他一方面擔任高雄市長，一方面也參與國民黨黨內初選，一路走來面對著許多挑戰，他接受本台獨家專訪談他的心路歷程，以及為何邁向總統之路，韓國瑜笑稱，現在黑韓、卡韓、打韓、咬韓、踹韓，已經變成一個產業鏈，來看他會如何面對。

還記得今年4月韓國瑜訪美時，所到之處，韓粉們不斷喊出”選總統、救台灣”的訴求嗎？韓國瑜如今已被列入國民黨初選名單，他邁向總統之路，跟當時海外韓粉的熱切期待有沒有直接關聯呢？

韓國瑜說：”不到美國不知道，一到美國嚇一跳，這麼多僑胞這麼熱情，這種熱情是很讓我感動的，一直到現在心情還是餘波盪漾，非常感謝僑胞對我的愛護，在美國那一霎那，事實上我並沒有做最終的決定，後續是實在有太多，海內外的朋友一直不停的鼓勵，甚至是集氣希望我能夠參選，那國民黨這邊也弄了一個被動式的徵詢，最後我講出”yes I do”，但是我從頭到尾沒有主動表態，因為事實上有高雄市長這樣一個職務，我除了感謝美國僑胞對我的熱愛之外，也要跟僑胞們報告一下，現在就是順著這樣，一個特別辦法，就往前繼續走，希望大家繼續來關心我們中華民國。”

儘管韓國瑜公務行程滿檔，還是特別抽空接受本台獨家專訪，可以看出他非常看重海外的聲音。

韓國瑜被列入初選名單後，已經陸續在多個城市出席造勢大會，包括台北、花蓮、雲林、台中，未來是否有可能也到海外造勢呢？

韓國瑜說：”現在工作非常的繁忙，那未來如果真有機會再去美國，一定很樂意再去，第一個僑胞真的很熱情，而且去一趟美國，跟這些僑民接觸以後，僑胞們看到我們，他們也心情很激動，我自己激動他們也跟著激動，那種感覺是很重要的，而且讓僑胞覺得，台灣的民眾沒有忘記他們，台灣的民眾也要了解，海外的僑胞沒有忘記台灣。”

韓國瑜上任高雄市長已經將近半年，不論在施政上或是政黨政治上都面臨許多挑戰，他也分享了這半年來走過的心路歷程。

韓國瑜說：”現在黑韓、卡韓、打韓、咬韓、踹韓，已經變成一個產業鏈，它是一個產業鏈，就像電子產業鏈，石油產業鏈一樣，現在黑韓已經是一個產業鏈了，就是從電視、報紙、網路、雜誌 它是一整套的。”

自從去年九合一選舉，韓國瑜一舉一動都受到高度關注，也經常成為被攻擊的目標，他談到自己是如何應對的。

韓國瑜說：”因為我是有宗教信仰，我靜下心來看這些，有時候我覺得，我有不一樣的想法，今天年輕10歲、20歲、30歲，可能都會有不一樣的看法，但是我已經六十多歲，其實我看到這些黑韓產業鏈，它有各種要素，有的基於認知，有的基於意識形態，有的基於政黨，有的拿錢辦事，都有，有的是各方面要素都有可能，可是對我來講不重要，重要的就是說，60歲的人了，手上有了權力，要做甚麼？”

韓國瑜認為，台灣現在充滿威脅，他感到非常擔憂，希望訴諸民意，讓民眾來決定他的下一步。

韓國瑜說：”我現在直接把我自己訴諸於民眾，人民如果要支持我，民調過關，我就往前衝，人民如果不支持我，民調不過關，我就不能，那就往後退了，就這麼簡單，對我來說，這些黑韓卡韓，都不是我最關切的，我最關切的是台灣的現況跟未來。

他說之所以能一直走下去，一方面有信仰，另一方面是有理念，他預期未來的挑戰會更多，但他會堅持走下去。

韓國瑜在專訪中，也針對他提出的”台灣安全 人民有錢”做出闡述，並就一國兩制議題具體表態，下集將為您報導更多的專訪內容，敬請留意。

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