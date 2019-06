【獨家】韓國瑜接受本台專訪談邁向總統之路的心路歷程（一）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣高雄市長韓國瑜上任即將屆滿半年,他一方面擔任高雄市長,一方面也參與國民黨黨內初選,一路走來面對著許多挑戰,他接受本台獨家專訪談他的心路歷程,以及為何邁向總統之路,韓國瑜笑稱,現在黑韓、卡韓、打韓、咬韓、踹韓,已經變成一個產業鏈,來看他會如何面對。

還記得今年4月韓國瑜訪美時,所到之處,韓粉們不斷喊出”選總統、救台灣”的訴求嗎?韓國瑜如今已被列入國民黨初選名單,他邁向總統之路,跟當時海外韓粉的熱切期待有沒有直接關聯呢?

韓國瑜說:”不到美國不知道,一到美國嚇一跳,這麼多僑胞這麼熱情,這種熱情是很讓我感動的,一直到現在心情還是餘波盪漾,非常感謝僑胞對我的愛護,在美國那一霎那,事實上我並沒有做最終的決定,後續是實在有太多,海內外的朋友一直不停的鼓勵,甚至是集氣希望我能夠參選,那國民黨這邊也弄了一個被動式的徵詢,最後我講出”yes I do”,但是我從頭到尾沒有主動表態,因為事實上有高雄市長這樣一個職務,我除了感謝美國僑胞對我的熱愛之外,也要跟僑胞們報告一下,現在就是順著這樣,一個特別辦法,就往前繼續走,希望大家繼續來關心我們中華民國。”

儘管韓國瑜公務行程滿檔,還是特別抽空接受本台獨家專訪,可以看出他非常看重海外的聲音。

韓國瑜被列入初選名單後,已經陸續在多個城市出席造勢大會,包括台北、花蓮、雲林、台中,未來是否有可能也到海外造勢呢?

韓國瑜說:”現在工作非常的繁忙,那未來如果真有機會再去美國,一定很樂意再去,第一個僑胞真的很熱情,而且去一趟美國,跟這些僑民接觸以後,僑胞們看到我們,他們也心情很激動,我自己激動他們也跟著激動,那種感覺是很重要的,而且讓僑胞覺得,台灣的民眾沒有忘記他們,台灣的民眾也要了解,海外的僑胞沒有忘記台灣。”

韓國瑜上任高雄市長已經將近半年,不論在施政上或是政黨政治上都面臨許多挑戰,他也分享了這半年來走過的心路歷程。

韓國瑜說:”現在黑韓、卡韓、打韓、咬韓、踹韓,已經變成一個產業鏈,它是一個產業鏈,就像電子產業鏈,石油產業鏈一樣,現在黑韓已經是一個產業鏈了,就是從電視、報紙、網路、雜誌 它是一整套的。”

自從去年九合一選舉,韓國瑜一舉一動都受到高度關注,也經常成為被攻擊的目標,他談到自己是如何應對的。

韓國瑜說:”因為我是有宗教信仰,我靜下心來看這些,有時候我覺得,我有不一樣的想法,今天年輕10歲、20歲、30歲,可能都會有不一樣的看法,但是我已經六十多歲,其實我看到這些黑韓產業鏈,它有各種要素,有的基於認知,有的基於意識形態,有的基於政黨,有的拿錢辦事,都有,有的是各方面要素都有可能,可是對我來講不重要,重要的就是說,60歲的人了,手上有了權力,要做甚麼?”

韓國瑜認為,台灣現在充滿威脅,他感到非常擔憂,希望訴諸民意,讓民眾來決定他的下一步。

韓國瑜說:”我現在直接把我自己訴諸於民眾,人民如果要支持我,民調過關,我就往前衝,人民如果不支持我,民調不過關,我就不能,那就往後退了,就這麼簡單,對我來說,這些黑韓卡韓,都不是我最關切的,我最關切的是台灣的現況跟未來。

他說之所以能一直走下去,一方面有信仰,另一方面是有理念,他預期未來的挑戰會更多,但他會堅持走下去。

韓國瑜在專訪中,也針對他提出的”台灣安全 人民有錢”做出闡述,並就一國兩制議題具體表態,下集將為您報導更多的專訪內容,敬請留意。

