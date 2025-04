【KTSF】

北灣Marin縣發生嚴重致命車禍,汽車撞向大樹,導致車上4人死亡,2人受傷,車上6人,全部為年齡介乎14至16歲的青少年。

根據加州公路巡警(CHP),案發在週五晚約7時半,San Geronimo Valley Road附近,一輛Volkswagen Tiguan SUV汽車撞倒大樹,汽車之後起火。

警方指,有好心的路人當時在場,試圖將被困在起火車輛內的人救出,其中三人當場宣佈不治,另外第四人被送到醫院後搶救無效。

倖存的司機和另一名乘客受重傷,情況危殆,警方指車上6人年齡介乎14至16歲。

Tamalpais聯合校區發聲明確認,6人為Archie Williams高中學生,校方正與縣府合作,為學校的學生和教職員工提供協助。

