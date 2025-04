【KTSF】

中半島Colma市警方指,上週末市內Target百貨發生紅酒盜竊案,根據第36號提案指引,將對賊人提出重罪起訴。

Colma市警方稱,4月12日晚近9時接報,位於Junipero Serra Boulevard的Target百貨發生紅酒盜竊案,警方表示,在店內發現一名逃跑的疑犯,在短暫追逐後將他拘捕。

後來確定,疑犯為51歲舊金山(三藩市)居民Dhani Ratliff。

警方指,Ratliff在當日偷取了價格481.63元的商品,但是店員表示,Ratliff總共偷了價值2,580.26元的商品,Ratliff目前有兩宗或以上的前科盜竊罪,而根據第36號提案,他目前將被控入室盜竊、重大盜竊,以及拒捕等罪,被關押在San Mateo。縣監獄。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。