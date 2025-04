【灣區新聞】前聯邦國會議員Barbara Lee宣佈勝出奧克蘭市長選舉

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市長補選,前聯邦國會議員Barbara Lee週六宣佈勝選。

奧克蘭下一任市長Barbara Lee將準備迎接巨大挑戰,包括巨額赤字和公共安全問題,她將於未來幾天公佈更多上任後的政策,週六她與一班支持者在Arroyo Viejo公園慶祝復活節。

Lee說:「首先非常感謝你們,讓我感到驕傲,感謝你們對我的信任,我們計劃立即行動。」

Lee表示,將與全市各團體合作解決這些問題,有選民稱這正是投票給Lee的原因。

選民Lucia Moritz說:「我們需要一位領袖能夠將市內不同的人團結起來。」

這位教育工作者和三個孩子的媽媽表示,即使大多數居民想要的東西都是一樣,但這座城市還是有分歧,關鍵在於如何解決分歧達成目標。

Lee說,首要任務是安全和解決無家可歸問題,但首先要與代理市長和市議會合作,彌補未來兩年預計的2.6億元預算缺口,之後才會知道有多少資金,可用於解決這些迫切的需求。

Lee說:「與我們的警察局長會面、與部門主管會面,與市府官員認真了解所有問題、無家可歸人口,以及如何推動經濟發展。」

截至星期五晚的點票結果顯示,Lee領先對手Loren Taylor將近五千票,Taylor星期六表示承認敗選,並已致電祝賀Lee,不需再進行優先選擇投票程序的計票。

預計選務處將在未來幾週內確認選舉結果,而Lee可能會在5月初至5月中旬宣誓就職。

