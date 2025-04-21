【灣區新聞】前聯邦國會議員Barbara Lee宣佈勝出奧克蘭市長選舉

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東灣奧克蘭（屋崙）市長補選，前聯邦國會議員Barbara Lee週六宣佈勝選。

奧克蘭下一任市長Barbara Lee將準備迎接巨大挑戰，包括巨額赤字和公共安全問題，她將於未來幾天公佈更多上任後的政策，週六她與一班支持者在Arroyo Viejo公園慶祝復活節。

Lee說：「首先非常感謝你們，讓我感到驕傲，感謝你們對我的信任，我們計劃立即行動。」

Lee表示，將與全市各團體合作解決這些問題，有選民稱這正是投票給Lee的原因。

選民Lucia Moritz說：「我們需要一位領袖能夠將市內不同的人團結起來。」

這位教育工作者和三個孩子的媽媽表示，即使大多數居民想要的東西都是一樣，但這座城市還是有分歧，關鍵在於如何解決分歧達成目標。

Lee說，首要任務是安全和解決無家可歸問題，但首先要與代理市長和市議會合作，彌補未來兩年預計的2.6億元預算缺口，之後才會知道有多少資金，可用於解決這些迫切的需求。

Lee說：「與我們的警察局長會面、與部門主管會面，與市府官員認真了解所有問題、無家可歸人口，以及如何推動經濟發展。」

截至星期五晚的點票結果顯示，Lee領先對手Loren Taylor將近五千票，Taylor星期六表示承認敗選，並已致電祝賀Lee，不需再進行優先選擇投票程序的計票。

預計選務處將在未來幾週內確認選舉結果，而Lee可能會在5月初至5月中旬宣誓就職。

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