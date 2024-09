【灣區新聞】布里德提出新法例 加強取締舊金山的非法飚車活動

【KTSF 歐志洲報導】

為了加強取締在舊金山(三藩市)出現的非法飚車活動,市長布里德週五宣布提出新法例,嚴懲策劃和參與飚車的活動的人。

Embarcadero這個路口,還可以看見最近出現的飚車活動在這裡留下來的輪胎痕跡。

為了取締這類會影響治安和交通的飚車活動,市長布里德週五宣布提案立法,將以下在四個方面視為違法行為:

一、禁止宣傳飚車活動;

二、禁止任何飚車活動的集會,包括用車阻擋交通的行為;

三、禁止任何阻撓警方取締飚車的行為;

四、延長市府能夠扣留涉及飚車的車輛,從目前的30天至90天,若被定罪甚至可能永久被沒收。

舊金山警察局長Bill Scott說:「我們現在已經有一個使用無人機的計劃,我們將全面使用這個技術,來認出參與飚車活動的車輛和個人,更加重要的,扣留這些車和逮捕涉案人。」

舊金山市長布里德(London Breed)說:「我們要試圖打斷和應對飚車活動,最重要的,這個提案一旦在市議會通過,最快可以在10月實施,最遲11月。」

舊金山警方表示,今年至今記錄到有15宗飚車活動,和2021年的72宗比較有所下降,警方在今年也扣留了涉及的67台車輛和摩托車。

