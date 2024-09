【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)發生致命車禍,一名年約70歲男子被車撞死,肇事司機不顧而去。

警方表示,事發於星期四晚約9時半,一名年約70歲男子,在98街和Bancroft大道交界行走時,一架在98街南行的銀色的雙門掀背車撞倒事主。

目擊證人表示,男子被撞飛50公尺左右,於交叉路口正中心倒下,男子送院後因頭部重創不治。

警方指,肇事司機未有停車,繼續向南行駛,警方呼籲知情人士聯絡警方提供線索,電話:(510) 777-8570。

