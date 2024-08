【灣區新聞】華裔工程師涉嫌殺妻案 疑兇持有的凶宅已售（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

年初被控將妻子毆打致死的Google華裔工程師陳立人(Liren Chen)所持有的凶宅已被售出。

根據銷售記錄,這間位於聖塔克拉拉的房屋,已以210萬元的價格售出。

根據法庭紀錄,今年1月16日,一名親友因聯絡不到疑犯和死者,所以報案,聖塔克拉拉市警方於是前往Valley Way 714號一間民宅調查,警方到場後,見到疑犯陳立人全身沾滿血,他妻子Xuanyi Yu的屍體就在旁邊。

地檢官表示,死者頭部被鈍器嚴重傷害,而疑犯右手極度腫脹呈現紫色,腿、手臂和手上都有血跡,手臂上有刮痕。

根據聖荷西水星報報導,疑犯陳立人與他的妻子Xuanyi Yu,在2023年4月以205萬元,購買了這套有四居室兩浴室的房屋,居住不到一年後,命案就發生,但仍然以210萬元成交,房屋升值了3.4%。

該房屋的掛牌訊息,沒有提及屋內曾發生的命案,而是重點關注「童話般的高坡屋頂」,和「迷人的外觀」等細節。

掛牌訊息上還寫着,房子位於聖克拉拉市中心,地理位置優越,可立即入住,騎自行車幾分鐘即可到達Apple Park。

房屋經紀Sylvia Tian表示,如果不出售,這套房子就會喪失抵押品贖回權,而出售它可以避免兩方在中國的、沒有能力支付貸款的家人,在這起命案發生後遭受經濟損失。

房屋經紀還表示,房子在無人居住時,已經被搶劫過兩次,讓新家庭入住會有利於社區。

該房屋於5月上市,僅在市場上待了九天就獲得報價。

這次交易花了近三個月才完成,比通常需要的30天要長得多,這是因為房屋經紀與屋主陳立人的接觸受到限制,陳立人仍被關押在聖塔克拉拉縣監獄,不得保釋。

