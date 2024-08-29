【灣區新聞】華裔工程師涉嫌殺妻案 疑兇持有的凶宅已售（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

年初被控將妻子毆打致死的Google華裔工程師陳立人（Liren Chen）所持有的凶宅已被售出。

根據銷售記錄，這間位於聖塔克拉拉的房屋，已以210萬元的價格售出。

根據法庭紀錄，今年1月16日，一名親友因聯絡不到疑犯和死者，所以報案，聖塔克拉拉市警方於是前往Valley Way 714號一間民宅調查，警方到場後，見到疑犯陳立人全身沾滿血，他妻子Xuanyi Yu的屍體就在旁邊。

地檢官表示，死者頭部被鈍器嚴重傷害，而疑犯右手極度腫脹呈現紫色，腿、手臂和手上都有血跡，手臂上有刮痕。

根據聖荷西水星報報導，疑犯陳立人與他的妻子Xuanyi Yu，在2023年4月以205萬元，購買了這套有四居室兩浴室的房屋，居住不到一年後，命案就發生，但仍然以210萬元成交，房屋升值了3.4%。

該房屋的掛牌訊息，沒有提及屋內曾發生的命案，而是重點關注「童話般的高坡屋頂」，和「迷人的外觀」等細節。

掛牌訊息上還寫着，房子位於聖克拉拉市中心，地理位置優越，可立即入住，騎自行車幾分鐘即可到達Apple Park。

房屋經紀Sylvia Tian表示，如果不出售，這套房子就會喪失抵押品贖回權，而出售它可以避免兩方在中國的、沒有能力支付貸款的家人，在這起命案發生後遭受經濟損失。

房屋經紀還表示，房子在無人居住時，已經被搶劫過兩次，讓新家庭入住會有利於社區。

該房屋於5月上市，僅在市場上待了九天就獲得報價。

這次交易花了近三個月才完成，比通常需要的30天要長得多，這是因為房屋經紀與屋主陳立人的接觸受到限制，陳立人仍被關押在聖塔克拉拉縣監獄，不得保釋。

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