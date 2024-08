【灣區新聞】KTSF 26台攝影師蔡煒憑老字號專題榮獲加州少數族裔媒體獎（視頻）

【KTSF】

本台攝影師蔡煒憑拍攝及製作老字號專題報導,贏得少數族裔媒體Ethnic Media Services主辦的加州少數族裔媒體獎多元文化參賽項目電視組的第一名。

KTSF 26台攝影師蔡煒說:「多謝評審,多謝KTSF給予我這個機會參與拍攝及製作老字號專題,老字號是歷史遺産,傳統業務正一一消失,在這種環境下並不容易生存,所以請大家支持華埠的老字號。」

蔡煒續道說:「今日得到這個獎很開心,但是這個獎不是屬於我一人,是屬於黃恩光(KTSF主播兼記者),以及整個新聞部,因為這不是我一個人的努力。」

少數族裔媒體Ethnic Media Services傍晚在州府Sacramento舉辦加州少數族裔媒體獎,本台攝影師蔡煒,憑拍攝及製作老字號專題報導,在多元文化參賽項目電視組奪得第一名。

