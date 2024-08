【KTSF】

拜登政府可能很快重啟一項重要的移民計劃,讓某些國籍的人士合法移民到美國。

拜登政府在大約1年前推出了一項名為「Parole」的移民計劃,在這個計劃下,古巴人、海地人、尼加拉瓜人,以及委內瑞拉人,可以申請移民到美國,並且得到合法身份。

目前已經有近38萬6千人受惠,不過因為出現欺詐的擔憂,計劃在今年夏季就暫停了。

有國土安全部的官員表示,Parole計劃減少了非法入境的人數,但共和黨人,例如是前總統特朗普,就一直抨擊這個移民計劃,認為這變相讓無證移民自由入境美國。

有消息人士指,拜登政府會改革Parole計劃,規定申請人在美國必須要有一個擔保人才可以參加這個計劃。

