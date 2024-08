【加州新聞】聖地牙哥一間民宅被燒毀 起火的原因懷疑是特斯拉電動車（視頻）

【KTSF】

聖地牙哥一間民宅被燒毀,懷疑停在車庫裡的特斯拉電動車是起火的原因。

住在聖地牙哥Carmal Valley的Forest Flodin表示,18日凌晨4點左右,煙霧警報器將全家吵醒,起火地方是在女兒臥房下面的車庫。

他說打開門全是火焰,所幸全家還有寵物及時逃生,但是房屋內部幾乎全毀,目前調查還在進行中,還沒有確定起火原因,但是調查人員不排除是車庫的特斯拉起火。

Flodin說,他的車在火災發生前兩小時,處於非活動狀態,並且沒有任何警報,但有過夜充電。

聖地牙哥消防局發言人表示,他們尚未調查鋰電池是否引發火災的原因,但他們從2023年開始追蹤,涉及這類電池的火災,在去年接報的6,006起火災,其中156起涉及鋰電池,雖然僅佔聖地亞哥火災的2.6%,但卻相當具毀滅性。

不過被問到是否還會再買電動車。

Flodin說:「是有點害怕,我被問到是否還會再買電動車,我說可能吧,但是不會停在房子裡。」

Flodin表示,這棟房子是租的,住在這裡已經六年,他們有租屋保險,目前住在旅館。

