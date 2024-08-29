【加州新聞】聖地牙哥一間民宅被燒毀 起火的原因懷疑是特斯拉電動車（視頻）

August 29, 2024 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF】

聖地牙哥一間民宅被燒毀，懷疑停在車庫裡的特斯拉電動車是起火的原因。

住在聖地牙哥Carmal Valley的Forest Flodin表示，18日凌晨4點左右，煙霧警報器將全家吵醒，起火地方是在女兒臥房下面的車庫。

他說打開門全是火焰，所幸全家還有寵物及時逃生，但是房屋內部幾乎全毀，目前調查還在進行中，還沒有確定起火原因，但是調查人員不排除是車庫的特斯拉起火。

Flodin說，他的車在火災發生前兩小時，處於非活動狀態，並且沒有任何警報，但有過夜充電。

聖地牙哥消防局發言人表示，他們尚未調查鋰電池是否引發火災的原因，但他們從2023年開始追蹤，涉及這類電池的火災，在去年接報的6,006起火災，其中156起涉及鋰電池，雖然僅佔聖地亞哥火災的2.6%，但卻相當具毀滅性。

不過被問到是否還會再買電動車。

Flodin說：「是有點害怕，我被問到是否還會再買電動車，我說可能吧，但是不會停在房子裡。」

Flodin表示，這棟房子是租的，住在這裡已經六年，他們有租屋保險，目前住在旅館。

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