【全國新聞】FBI披露更多有關特朗普槍擊案調查細節 公開槍手所用的槍械

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦調查局(FBI)週三披露了更多有關特朗普槍擊案的調查細節,包括公開了槍手所用的槍械,和槍手在網上曾搜索特朗普和總統拜登的活動細節。

FBI週三公佈特朗普槍擊案的調查進度,透露至今已經做了近一千次訊問,並調查槍手Thomas Crook的網上活動記錄,和他的網上搜尋記錄,但仍然未清楚槍手的行兇動機。

至於同謀方面,FBI就相信槍手是單獨行事,沒有同謀。

FBI透露,槍手在行刺特朗普前,曾在網上搜索了特朗普和拜登的活動,找機會下手,他見到有關特朗普那場賓夕法尼亞造勢活動的消息。

負責的聯邦調查員Kevin Rojek說:「我們透過分析,尤其是對其網上搜尋記錄的分析,發現他精心策劃對某些活動發動襲擊,意味著他曾尋找多項活動或目標,當特朗普造勢集會7月初宣布時,槍手就高度聚焦於這項活動,並視為向目標下手的機會

FBI週三還對外公佈照片,顯示涉案槍械有可折疊槍托,調查人員認為,這個有掩飾來福槍的作用,FBI同時也公開了槍手放在車上的背包和炸藥的照片,FBI指出,這些線索只是顯露槍手的一些想法,目前仍難以對動機下定論。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。