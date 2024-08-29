【全國新聞】FBI披露更多有關特朗普槍擊案調查細節 公開槍手所用的槍械

August 29, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
克魯克斯 (Bethel Park School District)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦調查局（FBI）週三披露了更多有關特朗普槍擊案的調查細節，包括公開了槍手所用的槍械，和槍手在網上曾搜索特朗普和總統拜登的活動細節。

FBI週三公佈特朗普槍擊案的調查進度，透露至今已經做了近一千次訊問，並調查槍手Thomas Crook的網上活動記錄，和他的網上搜尋記錄，但仍然未清楚槍手的行兇動機。

至於同謀方面，FBI就相信槍手是單獨行事，沒有同謀。

FBI透露，槍手在行刺特朗普前，曾在網上搜索了特朗普和拜登的活動，找機會下手，他見到有關特朗普那場賓夕法尼亞造勢活動的消息。

負責的聯邦調查員Kevin Rojek說：「我們透過分析，尤其是對其網上搜尋記錄的分析，發現他精心策劃對某些活動發動襲擊，意味著他曾尋找多項活動或目標，當特朗普造勢集會7月初宣布時，槍手就高度聚焦於這項活動，並視為向目標下手的機會

FBI週三還對外公佈照片，顯示涉案槍械有可折疊槍托，調查人員認為，這個有掩飾來福槍的作用，FBI同時也公開了槍手放在車上的背包和炸藥的照片，FBI指出，這些線索只是顯露槍手的一些想法，目前仍難以對動機下定論。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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