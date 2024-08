【KTSF 黃穎文報導】

Niche發放最新年度最佳大學校園排行榜,加州3間大學打入前十名。

Sacramento Bee報導,今年度最優秀的大學校園位於加州,根據Niche近日公佈,全美最佳大學校園2025排行榜,加州大學洛杉磯分校於1,373間大學中脫穎而出,榮獲榜上排名第一,第二和第三名兩間位於明尼蘇達州的大學。

Irvine加大及Davis加大分別排第四和第五名。

根據Niche的標準,所有大學都會收集學生的意見,並利用學業、運動、位置、安全等等範疇去衡量大學,然後用A至D為學校評分。

洛杉磯加大在總評分和校園方面均獲得A+的評級,但在安全方面則獲得B+。

洛杉磯加大亦獲得Niche最佳學生生活和最佳飲食的稱號。

Niche指,這些排行榜的目的,是協助高中生選擇稱心的大學。

