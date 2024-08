【灣區新聞】華人特殊兒童之友FCSN在佛利蒙新總部舉行開幕儀式（視頻）

【KTSF】

服務灣區華人將近30年的華人特殊兒童之友FCSN,位於佛利蒙的新總部Osgood中心週五舉行開幕儀式。

2021年夏季,華人特殊兒童之友FCSN收購了位於佛利蒙42080 Osgood Rd.的房產,經過一年多的重新設計及九個月的施工,該中心於去年底完成改建。

今年上半年,各部門陸續遷入,該地點成為組織的第三個中心及新總部,週五舉行盛大的開幕儀式。

華人特殊兒童之友理事胡立民說:「我們現在的中心已經是供不應求,那我們很高興得到社會的積極的支持,還有我們的團結,所以蓋了第三個中心,這中心可以讓我們有五六個新的項目,而且將來我們還可以服務更多的小孩子。」

佛利蒙市長高敘加說:「尤其在佛利蒙,我們很高興有這個資源幫忙,我們的小朋友跟家庭,從開始好多年到現在,我很感激有這個機會支持保持聯絡,讓我們的社區有愛心耐心幫忙,我們小朋友跟家庭。」

新總部包括一棟6000平方英尺的一層建築,和一棟相鄰的12000平方英尺的兩層建築,這使得華人特殊兒童之友能夠擴展其服務範圍。

FCSN計劃成立一項新的特殊成人課程,擴大對特殊學齡兒童的課後輔導服務,以及增強就業支持服務,在過去的兩年多裡,FCSN推進了對高需求特殊人士的服務,由於這些人士的自我照顧能力較低,其中一部分人甚至有行為問題,照顧服務極具挑戰性,這些家庭是最需要幫助的。

今年FCSN增設了家庭支持服務,為與父母同住的特殊成人提供更好的支持和服務。

華人特殊兒童之友1996年由10個美國華裔家庭創立,現在有超過1200個家庭會員和160名員工,共有三間中心,為500多名有特殊需要的成人和兒童提供服務。

