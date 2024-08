【KTSF】

Sierra Nevada山區日前罕見地在8月下雪。

Madera縣警週六拍到Sierra山區下雪的畫面,這波低溫的風暴系統,從阿拉斯加灣來到太平洋西北部,再進入北加州,為8月帶來罕見的下雪。

Sierra山區上一次8月下雪是在2003年,當局建議計畫前往當地的駕駛民眾要注意安全做好準備。

