【灣區新聞】舊金山K提案建議關閉Great Highway一路段 正反雙方集會表達意見

11月舊金山(三藩市)將公投的K提案,建議將日落區Great Highway一段2英里的路段永久關閉,並改建成海濱公園,支持和反對的市民,星期六各自舉行了集會活動。

舊金山日落區Great Highway目前實施的試點計劃,在週末封路不開放給汽車行駛,只向行人或騎單車人士開放。

K提案則建議永久關閉Great Highway一段2英里的路段,並改建成海濱公園。

週六反對K提案的居民冒著雨水,在市中心的Market街舉行集會。

反對者表示,永久關閉Great Highway路段,會令目前已經堵塞的19街和Sunset Boulevard更加堵塞,行車時間可能會是利用Great Highway的兩倍,如果一旦有緊急的醫療事故,會拖慢救援速度。

社區人士雷千紅說:「對於需要醫療救援的人來說,這幾分鐘攸關生死,為有需要的人而言,關閉Great Highway很殘酷,事實上對於需要使用Great Highway獲得緊急醫療的人來說是事關生死,所以不要這樣做,保持Great Highway開放給所有人,反對K提案。」

日落區居民Albert Chow說:「越來越多地方不讓汽車進入,我不想這麼說,但公車和單車不是在城市唯一的交通方式。」

而支持K提案的市民,就在金門公園附近舉行集會,他們表示,K提案包括透過西邊的Panhandle,令汽車通勤更容易的計畫,將路段改建成公園,對環境有利,並對當地商業有利。

舊金山市參事殷嘉立(Joel Engardio)說:「目前Great Highway已經失去了它最大的用處,它不再能直接連接到Daly City,因為一段持續崩落的近海路段早已經立法關閉,因此我們正在商討的是,是否有機會關閉沒有上下交流道的中間路段,並將其變成一個海濱公園,這將有利於環境、真正有利於當地商業,並可為幾代人創造歡樂。」

而K提案將不會影響連接日落區和列治文區的路段,該路段將繼續開放給汽車行駛。

11月K提案將交由舊金山選民公投。

