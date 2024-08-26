【灣區新聞】舊金山K提案建議關閉Great Highway一路段 正反雙方集會表達意見

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11月舊金山（三藩市）將公投的K提案，建議將日落區Great Highway一段2英里的路段永久關閉，並改建成海濱公園，支持和反對的市民，星期六各自舉行了集會活動。

舊金山日落區Great Highway目前實施的試點計劃，在週末封路不開放給汽車行駛，只向行人或騎單車人士開放。

K提案則建議永久關閉Great Highway一段2英里的路段，並改建成海濱公園。

週六反對K提案的居民冒著雨水，在市中心的Market街舉行集會。

反對者表示，永久關閉Great Highway路段，會令目前已經堵塞的19街和Sunset Boulevard更加堵塞，行車時間可能會是利用Great Highway的兩倍，如果一旦有緊急的醫療事故，會拖慢救援速度。

社區人士雷千紅說：「對於需要醫療救援的人來說，這幾分鐘攸關生死，為有需要的人而言，關閉Great Highway很殘酷，事實上對於需要使用Great Highway獲得緊急醫療的人來說是事關生死，所以不要這樣做，保持Great Highway開放給所有人，反對K提案。」

日落區居民Albert Chow說：「越來越多地方不讓汽車進入，我不想這麼說，但公車和單車不是在城市唯一的交通方式。」

而支持K提案的市民，就在金門公園附近舉行集會，他們表示，K提案包括透過西邊的Panhandle，令汽車通勤更容易的計畫，將路段改建成公園，對環境有利，並對當地商業有利。

舊金山市參事殷嘉立（Joel Engardio）說：「目前Great Highway已經失去了它最大的用處，它不再能直接連接到Daly City，因為一段持續崩落的近海路段早已經立法關閉，因此我們正在商討的是，是否有機會關閉沒有上下交流道的中間路段，並將其變成一個海濱公園，這將有利於環境、真正有利於當地商業，並可為幾代人創造歡樂。」

而K提案將不會影響連接日落區和列治文區的路段，該路段將繼續開放給汽車行駛。

11月K提案將交由舊金山選民公投。

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