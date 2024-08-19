【灣區新聞】舊金山獲800多萬元州府撥款 購買住宅樓宇供年輕無家可歸者入住（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山（三藩市）最新從州府獲得超過800萬元撥款，用來購買一棟有24個單位的住宅樓宇，用作永久支援房屋，讓無家可歸的年輕人入住。

這棟位於SOMA區Otis街42號的住宅樓宇，有24個studio開放式單位，將來會用作永久支援房屋，讓無家可歸的年輕人入住。

舊金山市長辦公室週四公佈，市府獲得州府Homekey計劃的820萬元補助，來購買這棟樓宇，和作為營運經費。

當局指，這個項目可以支援的18-24歲年輕人，脫離無家可歸，並提供資源，幫助他們重建生活。

這是市府獲得的州府資助的第8個Homekey項目，舊金山至今獲得總共2億3900萬元的州府Homekey補助，來提供10個物業，共897個單位，來安置無家可歸的成年人、家庭和年輕人。

當局指出，24歲以下無家可歸年輕人的數目，自2022年以來減少9%。

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