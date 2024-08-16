【灣區新聞】舊金山市長參選人羅偉反對永久關閉Great Highway（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山Great Highway是否應該永久關閉？最近成為舊金山市民熱議的焦點，舊金山市長參選人羅偉（Daniel Lurie）週四與部分商戶和華裔社區人士舉行集會，反對將這條公路關閉並改為海濱公園。

舊金山選民將在今年11月公投決定K提案，提案建議將Great Highway一段2英里路段永久關閉，並修建海濱公園。

羅偉連同舊金山日落區和列治文區的商業領袖，還有社區居民，週四在Great Highway夾Lincoln Way路口明確表達反對K提案。

羅偉表示，他一向支持公園和綠地，但這個提案並非蓋公園。

羅偉說：「11月選票上的提案是封路，並不是新公園，目前還沒有找到資源來支持這項耗資巨大的工作，更重要的是，城市領導人們和市長，背叛了他們的選民。」

這位住在47街的華裔居民表示，關閉有關路段，不但影響往來於Daly City和列治文區交通，汽車被迫繞道更對他所居住的社區，帶來安全隱患。

舊金山日落區居民Kent Wong說：「危險多一些，雖然日間我們那兒不是很多行人，但是都有老人家，比較慢動作，你知道的。」

這項提案由代表舊金山日落區的市議員殷嘉立提出，舊金山市長布里德支持，今年5月在市議會以全票通過，放上11月選票，交由全市選民公投，除了羅偉之外，另一名市長參選人麥法恩也表態反對。

Great Highway沿著海岸線，連接Skyline Boulevard到列治文區，疫情期間，Sloat Boulevard到Lincoln Way路段關閉作為公園使用，非常受到歡迎，後來改為平日開放、週末關閉的混合使用方式，並到2025年年底評估有關影響，K提案如果通過，將取代混合使用方案。

羅偉說：「最大的議題是影響民眾對政府的信任，他們被告知會有一個過程，但這個過程卻被縮短了，變成一個非常密集的提案，而且是重大跨世代的土地使用決定。」

殷嘉立今年6月曾向本台表示，由於海岸侵蝕和風沙的影響，市府每年花費80到170萬元，清除Great Highway上的沙子，加上交通燈需要更換和維修，預計要花費800萬元，因此才建議這裡變成公園，將經費改為建設公園，及改善附近交通。

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