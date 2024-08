【灣區新聞】舊金山市長參選人羅偉反對永久關閉Great Highway（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山Great Highway是否應該永久關閉?最近成為舊金山市民熱議的焦點,舊金山市長參選人羅偉(Daniel Lurie)週四與部分商戶和華裔社區人士舉行集會,反對將這條公路關閉並改為海濱公園。

舊金山選民將在今年11月公投決定K提案,提案建議將Great Highway一段2英里路段永久關閉,並修建海濱公園。

羅偉連同舊金山日落區和列治文區的商業領袖,還有社區居民,週四在Great Highway夾Lincoln Way路口明確表達反對K提案。

羅偉表示,他一向支持公園和綠地,但這個提案並非蓋公園。

羅偉說:「11月選票上的提案是封路,並不是新公園,目前還沒有找到資源來支持這項耗資巨大的工作,更重要的是,城市領導人們和市長,背叛了他們的選民。」

這位住在47街的華裔居民表示,關閉有關路段,不但影響往來於Daly City和列治文區交通,汽車被迫繞道更對他所居住的社區,帶來安全隱患。

舊金山日落區居民Kent Wong說:「危險多一些,雖然日間我們那兒不是很多行人,但是都有老人家,比較慢動作,你知道的。」

這項提案由代表舊金山日落區的市議員殷嘉立提出,舊金山市長布里德支持,今年5月在市議會以全票通過,放上11月選票,交由全市選民公投,除了羅偉之外,另一名市長參選人麥法恩也表態反對。

Great Highway沿著海岸線,連接Skyline Boulevard到列治文區,疫情期間,Sloat Boulevard到Lincoln Way路段關閉作為公園使用,非常受到歡迎,後來改為平日開放、週末關閉的混合使用方式,並到2025年年底評估有關影響,K提案如果通過,將取代混合使用方案。

羅偉說:「最大的議題是影響民眾對政府的信任,他們被告知會有一個過程,但這個過程卻被縮短了,變成一個非常密集的提案,而且是重大跨世代的土地使用決定。」

殷嘉立今年6月曾向本台表示,由於海岸侵蝕和風沙的影響,市府每年花費80到170萬元,清除Great Highway上的沙子,加上交通燈需要更換和維修,預計要花費800萬元,因此才建議這裡變成公園,將經費改為建設公園,及改善附近交通。

