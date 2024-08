【灣區新聞】被控毆打囚犯致死 南灣三名監獄警衛認罪（視頻）

【KTSF】

2015年聖塔克拉拉縣監獄一名精神病囚犯被毆打致死,三名監獄的警衛人員週二與檢方達成認罪協議,承認故意殺人罪,他們被判處最高刑罰11年監禁。

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說:「今天是弱勢者和無聲者的勝利。」

Rosen週二宣布被控故意殺人罪的三名監獄警衛人員已向法庭認罪。

三名被告分別是36歲的Matthew Farris、37歲的Jereh Lubrin,以及40歲的Rafael Rodriguez,他們承認襲擊或協助和教唆襲擊了患有精神病的囚犯Michael Tyree,Tyree於2015年去世,得年31歲,檢方希望他們是真誠地接受責任。

Rosen說:「認責對我們來說並不意味著不抗辯或只是認罪,然後站出來說:好吧,我認罪,但我並非真的在做,而是只想拿下這項認罪協議。」

被告每人被判11年監禁,這也是觸犯這項法律的最高刑罰。

31歲的Tyree在2015年8月26日被三名獄卒當中至少一人毆打致死,死因是被打後的一小時內體內嚴重失血。

他生前因為未履行逮捕令,並觸犯其他輕罪而被拘留,但由於精神疾病機構尚無床位,而暫時關押在聖塔克拉拉縣監獄,以等待床位空出。

檢方表示,被告的監獄警衛人員有虐待和暴力模式,以控制監獄情勢。

這起案件其實在2017年,已經由陪審團裁定三人二級謀殺罪名成立,不過由於2018年加州通過SB1437新法例,案件上訴後定罪遭到推翻,因為新法律規定,要將一個人定罪為謀殺,必須識別確切兇手的身份,在本案中有多人涉案,但就無法識別確切的殺人兇手。

地檢官Rosen原本計劃重審本案,不過在提出重審前,與三名被告達成認罪協議,儘管三人遭判刑11年,但扣掉先前被關押的時間,刑期只剩不到1年。

