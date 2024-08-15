【灣區新聞】被控毆打囚犯致死 南灣三名監獄警衛認罪（視頻）

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2015年聖塔克拉拉縣監獄一名精神病囚犯被毆打致死，三名監獄的警衛人員週二與檢方達成認罪協議，承認故意殺人罪，他們被判處最高刑罰11年監禁。

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說：「今天是弱勢者和無聲者的勝利。」

Rosen週二宣布被控故意殺人罪的三名監獄警衛人員已向法庭認罪。

三名被告分別是36歲的Matthew Farris、37歲的Jereh Lubrin，以及40歲的Rafael Rodriguez，他們承認襲擊或協助和教唆襲擊了患有精神病的囚犯Michael Tyree，Tyree於2015年去世，得年31歲，檢方希望他們是真誠地接受責任。

Rosen說：「認責對我們來說並不意味著不抗辯或只是認罪，然後站出來說:好吧，我認罪，但我並非真的在做，而是只想拿下這項認罪協議。」

被告每人被判11年監禁，這也是觸犯這項法律的最高刑罰。

31歲的Tyree在2015年8月26日被三名獄卒當中至少一人毆打致死，死因是被打後的一小時內體內嚴重失血。

他生前因為未履行逮捕令，並觸犯其他輕罪而被拘留，但由於精神疾病機構尚無床位，而暫時關押在聖塔克拉拉縣監獄，以等待床位空出。

檢方表示，被告的監獄警衛人員有虐待和暴力模式，以控制監獄情勢。

這起案件其實在2017年，已經由陪審團裁定三人二級謀殺罪名成立，不過由於2018年加州通過SB1437新法例，案件上訴後定罪遭到推翻，因為新法律規定，要將一個人定罪為謀殺，必須識別確切兇手的身份，在本案中有多人涉案，但就無法識別確切的殺人兇手。

地檢官Rosen原本計劃重審本案，不過在提出重審前，與三名被告達成認罪協議，儘管三人遭判刑11年，但扣掉先前被關押的時間，刑期只剩不到1年。

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