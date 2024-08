【KTSF】

兩項全國的民調顯示,賀錦麗代替拜登競選總統,明顯提高了民主黨選民的熱情。

根據Monmouth大學的民調顯示,85%的登記民主黨選民表示,賀錦麗對壘特朗普,令他們感到興奮,賀錦麗這個支持度是6月份拜登未退選時的兩倍。

而美聯社所做的民調也顯示,63%的左翼選民表示,如果賀錦麗在11月勝出,他們會感到興奮,相比之下,3月份僅有40%的人表示對拜登持同樣的看法。

