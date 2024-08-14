【全國新聞】堪薩斯州前警察局長去年下令搜查報館 涉嫌防礙司法公正遭控訴

August 14, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Marion County Record)

【KTFS】

堪薩斯州中部一名前警察局長，去年下令突擊搜查一間週報報館，涉嫌防礙司法公正遭到控訴。

前Marion縣的警察局長Gideon Cody，涉嫌企圖游說證人向警察隱瞞事實，被控妨礙司法公正重罪。

案發於去年8月11日，Cody說，有證據顯示，報館出版人Eric Meyer，和其中一名報館記者Phyllis Zorn，涉嫌盜用他人身份及其它電腦犯罪，經過調查之後，檢察官裁定Meyer 、Zorn以及報館都沒有任何罪証。

檢察官指，由法官簽署的搜查令含有不正確資料，所以搜查令無效。

報館被突擊搜查後，一名商戶老闆被列入這宗調查案件的證人，她說，Cody指使她刪除兩人之間的短訊。

今次的突擊搜查行動，激發了民眾對新聞自由的爭議，Meyer與98歲母親共同擁有報館，而她在報館被突擊搜查後一天，因為心臟病逝世。

檢察官表示，不可以落案控訴Cody或其他參與搜查的警務人員，因為無證據顯示，搜查對Meyer的母親構成生命危險，但Meyer就說，搜查行動令他的母親受到很大壓力，導致死亡。

Meyer說，警方把所有的責任指向Cody，事實上，今次的突擊搜查行動，有多名警察人員參與。

Meyer預料最後的案件結果是Cody會認罪輕判，不會披露更多關於今次突擊搜查行動的細節。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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