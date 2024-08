【美國大選】民主黨全國代表大會下週在芝加哥舉行 市政府加緊部署安全措施

【KTSF 張擎鳳報導】

民主黨全國代表大會下星期將會在芝加哥舉行,市政府目前加緊部署安全措施。

中央情報局、特勤局和芝加哥市政府,聯手準備迎接即將來臨的民主黨全國代表大會。

工作人員沿著會場所在聯合中心周圍的街道,卸載和組裝8英尺高的鋼柵欄,該處McCormick廣場周圍,也將設置類似的圍欄,以確保出席的人士與媒體的安全。

到時聯合中心有重重圍欄,當中的紅色區域,就只有獲得認證的人才可通行,而附近街區也都禁止停車,這讓當地居民和市議員完全措手不及。

芝加哥市議員Walter Burnett說:「今天我們發現安全邊界外,柱子上都貼上了標牌,上面寫著從Lake街到Jackson,從Ashland到Oakley,不能停車,對吧?該區有幾百間屋,而我們卻不知道禁止停車。」

警方已做了培訓,應對可能出現的大示威,一旦示威活動升級到犯罪行為,警方就會介入,不會等到事情失控才嘗試控制局勢。

