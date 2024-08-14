【美國大選】民主黨全國代表大會下週在芝加哥舉行 市政府加緊部署安全措施

【KTSF 張擎鳳報導】

民主黨全國代表大會下星期將會在芝加哥舉行，市政府目前加緊部署安全措施。

中央情報局、特勤局和芝加哥市政府，聯手準備迎接即將來臨的民主黨全國代表大會。

工作人員沿著會場所在聯合中心周圍的街道，卸載和組裝8英尺高的鋼柵欄，該處McCormick廣場周圍，也將設置類似的圍欄，以確保出席的人士與媒體的安全。

到時聯合中心有重重圍欄，當中的紅色區域，就只有獲得認證的人才可通行，而附近街區也都禁止停車，這讓當地居民和市議員完全措手不及。

芝加哥市議員Walter Burnett說：「今天我們發現安全邊界外，柱子上都貼上了標牌，上面寫著從Lake街到Jackson，從Ashland到Oakley，不能停車，對吧？該區有幾百間屋，而我們卻不知道禁止停車。」

警方已做了培訓，應對可能出現的大示威，一旦示威活動升級到犯罪行為，警方就會介入，不會等到事情失控才嘗試控制局勢。

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