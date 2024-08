【加州新聞】加州當局在洛杉磯繳獲逾220萬包非法大麻產品（視頻）

【KTSF】

加州州長成立的聯合大麻執法小組(UCETF),近日在南加州洛杉磯成功繳獲超過220萬包非法大麻產品,當中非法印有偽造的加州標記,這些產品的包裝近似兒童食品和糖果品牌,如Twinkies和Sweet Tarts等。

這次臥底行動是在洛杉磯市中心的Toy District進行,主要集中調查當地11間商舖,這些商舖被指製造和出售這類非法大麻產品,企圖瞞騙消費者和繞過監管法規。

在這次行動中,聯合大麻執法小組共繳獲超過220萬件非法大麻產品、31盒非法大麻,以及32盒非法香煙和煙草產品。

根據加州法例,大麻產品的包裝必須附有恰當的標籤,讓消費者知道他們買的是大麻產品,以防有人在不知情下使用,另外,包裝也必須難以讓兒童開封,如果是可以進食的產品,包括不可以是透明,而且必須印有大麻通用的標記。

這個大麻通用標記讓消費者知道,購買的產品已經過測試,而且附合加州的監管規定,要在加州合法銷售印有這個標記的產品,商戶必須向大麻管制局(DCC)申請牌照,或取得持牌大麻商戶簽發的帳單。

州長紐森稍早指示多個州政府部門,取締黑市大麻,這類黑市作業不僅威脅加州合法的大麻市場,使用非法的殺蟲劑也危及加州的環境和水質,另外從事黑市大麻作業的工人,很多是人口販賣或違反勞工法的受害人。

聯合大麻執法小組自今年1月以來,已繳獲價值超過1.2億元的黑市大麻,而自成立以來,小組曾執行309個搜查令,繳獲逾4.65億元黑市大麻,同時清除47萬株非法大麻植物,沒收150枝非法槍械,拘捕38人。

