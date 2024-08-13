【灣區新聞】舊金山交通局清理動物園附近露營車 無家者感無奈

【KTSF 林子皓報導】

舊金山（三藩市）交通局向舊金山動物園附近一個無家可歸者集中的營地發出通知，要求停泊在裡面的露營車，在限期前離開，令很多居住在露營車裡的人感到無助和擔憂，但也有人表示，會把車停在其他地方。

片段顯示，每輛停泊在Zoo街的露營車上，都貼有來自舊金山交通局的通知，提醒車主必須在8月11日前，即週日晚開車離開營地，否則車輛會被拖走。

此外，街道上亦貼有告示，因為清潔街道和道路維修，8月14日至9月14日期間將不准泊車。

Sean和他的妻子住在Zoo街上其中一輛露營車裡。

Sean說：「我像困在水中，要等朋友過來幫忙移走它

根據他收到的通知，他覺得市府人員隨時有可能拖走他的露營車。

Sean說：「我現在不敢去上班，因為擔心他們會來拖車，我妻子也在車上，我就害怕這個,這不公平、不對

在市政府禁止露營車停泊在1.5英里外的Winston大道後，很多來自中美洲的移民家庭，就搬到了Zoo街這裡。

Joyce住在Zoo街大約兩年，她覺得住在這裡很安全，而且很安心，但她也收到通知，要在8月11號前離開。

Joyce以為可以逗留到8月14號，因為放置在Zoo街上的通知是這樣寫的，不過街上不少露營車為了避免被拖走，車主已經收拾細軟離開。

CBS電視台詢問過舊金山交通局以及市長辦公室，究竟何時會作出行動清走露營車，但並沒得到回應。

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