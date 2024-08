【灣區新聞】舊金山交通局清理動物園附近露營車 無家者感無奈

【KTSF 林子皓報導】

舊金山(三藩市)交通局向舊金山動物園附近一個無家可歸者集中的營地發出通知,要求停泊在裡面的露營車,在限期前離開,令很多居住在露營車裡的人感到無助和擔憂,但也有人表示,會把車停在其他地方。

片段顯示,每輛停泊在Zoo街的露營車上,都貼有來自舊金山交通局的通知,提醒車主必須在8月11日前,即週日晚開車離開營地,否則車輛會被拖走。

此外,街道上亦貼有告示,因為清潔街道和道路維修,8月14日至9月14日期間將不准泊車。

Sean和他的妻子住在Zoo街上其中一輛露營車裡。

Sean說:「我像困在水中,要等朋友過來幫忙移走它

根據他收到的通知,他覺得市府人員隨時有可能拖走他的露營車。

Sean說:「我現在不敢去上班,因為擔心他們會來拖車,我妻子也在車上,我就害怕這個,這不公平、不對

在市政府禁止露營車停泊在1.5英里外的Winston大道後,很多來自中美洲的移民家庭,就搬到了Zoo街這裡。

Joyce住在Zoo街大約兩年,她覺得住在這裡很安全,而且很安心,但她也收到通知,要在8月11號前離開。

Joyce以為可以逗留到8月14號,因為放置在Zoo街上的通知是這樣寫的,不過街上不少露營車為了避免被拖走,車主已經收拾細軟離開。

CBS電視台詢問過舊金山交通局以及市長辦公室,究竟何時會作出行動清走露營車,但並沒得到回應。

