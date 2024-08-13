【加州新聞】數據指青少年服用芬太尼過量或死亡人數過去五年翻倍

【KTSF 萬若全報導】

根據聯邦疾控中心的數據，青少年服用芬太尼過量或死亡人數，過去五年翻倍，週一一場公聽會，討論青少年的芬太尼、鴉片類藥物成癮危機。

14歲的Alexander死於芬太尼過量，她的母親週一在加州眾議院的一場關於芬太尼的委員會公聽會上，分享自身傷痛經驗。

兒子13歲開始使用電子菸，接著嘗試大麻，她說，這些在青少年都十分普遍，儘管家人試著做出干預，但終究敵不過社交媒體的影響。

Alexander的母親說：「2020年5月，Alexander慶祝了他的最後一個生日，暑假開始了，當他不在購物中心與朋友見面時，他會在Snapchat上與他們見面，後來我們了解到，Alexander朋友們也透過這款流行的社群媒體Snapchat聯繫到毒販，他很快就受到這些毒販的欺瞞，並開始嘗試他認為是羥考酮的藥物。」

結果，Alexander最後是死於芬太尼，因為毒販將芬太尼參雜在被以為是其他的藥品。

而研究表明，社交媒體是青少年毒品的最大來源。

加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）說：「我們的年輕人特別容易透過社群媒體受到影響，準備、可及性和遊戲化購買毒品，Snapchat是最容易使用的，獲取藥丸和其他物質的應用程式之一，一項研究表明，到2030年，預計加州90%的芬太尼過量死亡，與從Snapchat上取得直接相關。」

楊馳馬表示，網路無界限，芬太尼等毒品危機，是全加州的問題。

2012年，加州有82人因服用過量芬太尼而死亡，2023年這一數字飆升至6000多人，加州青少年所有毒品相關死亡個案中，涉及芬太尼的佔80%以上。

與會人士表示，現在對抗毒品，已經不能用過去的方式，如今非法芬太尼通常被混入可卡因、安非他命中，或被偽裝成FDA批准的藥物，現在很多學區已經配備納洛酮等急救藥物，但關鍵還是要關注如何預防兒童成癮和用藥過量，社交媒體的影響。

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