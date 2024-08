【灣區新聞】聖荷西亞裔購物廣場發生槍擊案 一人死亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西一個以亞裔商業為主的購物廣場發生槍擊案,造成一人死亡。

警方表示,週日凌晨3點幾收到槍擊案報告,現場是McLaughlin Ave 900號路段的Asian Plaza購物廣場。

有商戶指出,槍擊案在一間酒吧裡面發生,警方表示,在店裡發現一個男人,最少中了一槍,警方為他急救,但受害人送院後傷重死亡,涉嫌開槍的匪徒在警方抵達之前逃離現場。

Sean Nguyen在這個商場經營越南麵包店,案發當晚他徹夜工作,趕著做麵包,因為早上有一宗大訂單,他說警察大力敲打麵包店的門。

Nguyen說:「我開門後看見兩個警察,用槍指著我,我好害怕,向後退。」

他表示,通宵工作時,他會把音樂開得很大聲,保持自己清醒,因此他聽不到附近店舖發生槍擊案。

而在這個購物廣場的超市,一名不願意透露姓名的員工告訴我們,週日上班時看到許多警察。

員工說:「我問警察我這邊可不可以開放,讓顧客進來,他們讓我這裡開放,他們後來也進來我的店裡取一些閉路電視錄像。」

這名員工透露,發生槍擊案的酒吧,由越南裔經營。

員工說:「昨天(週日)就是一整天有警車、警察,都在事發的地方一直在取證,一直到昨天下午6點多,警察才結束行動,今天(週一)早上又看到警察車來,又在那邊拍照,據我在這邊工作多年,這是第一次發生的。」

這個商場的店鋪以越南裔經營為主,週日發生的命案,是聖荷西市內今年第二十宗兇殺案。

Nguyen說:「我們感到害怕,我們只是賺錢過活,現在什麼都很差,我們不是抱怨,只是想生存,盡力去生存。」

也有商戶表示這一帶治安不錯。

員工說:「發生的時間是晚間,我沒有什麼害怕的,這個還是第一次發生,平常也沒有什麼大問題。」

