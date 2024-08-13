【灣區新聞】聖荷西亞裔購物廣場發生槍擊案 一人死亡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西一個以亞裔商業為主的購物廣場發生槍擊案，造成一人死亡。

警方表示，週日凌晨3點幾收到槍擊案報告，現場是McLaughlin Ave 900號路段的Asian Plaza購物廣場。

有商戶指出，槍擊案在一間酒吧裡面發生，警方表示，在店裡發現一個男人，最少中了一槍，警方為他急救，但受害人送院後傷重死亡，涉嫌開槍的匪徒在警方抵達之前逃離現場。

Sean Nguyen在這個商場經營越南麵包店，案發當晚他徹夜工作，趕著做麵包，因為早上有一宗大訂單，他說警察大力敲打麵包店的門。

Nguyen說：「我開門後看見兩個警察，用槍指著我，我好害怕，向後退。」

他表示，通宵工作時，他會把音樂開得很大聲，保持自己清醒，因此他聽不到附近店舖發生槍擊案。

而在這個購物廣場的超市，一名不願意透露姓名的員工告訴我們，週日上班時看到許多警察。

員工說：「我問警察我這邊可不可以開放，讓顧客進來，他們讓我這裡開放，他們後來也進來我的店裡取一些閉路電視錄像。」

這名員工透露，發生槍擊案的酒吧，由越南裔經營。

員工說：「昨天（週日）就是一整天有警車、警察，都在事發的地方一直在取證，一直到昨天下午6點多，警察才結束行動，今天（週一）早上又看到警察車來，又在那邊拍照，據我在這邊工作多年，這是第一次發生的。」

這個商場的店鋪以越南裔經營為主，週日發生的命案，是聖荷西市內今年第二十宗兇殺案。

Nguyen說：「我們感到害怕，我們只是賺錢過活，現在什麼都很差，我們不是抱怨，只是想生存，盡力去生存。」

也有商戶表示這一帶治安不錯。

員工說：「發生的時間是晚間，我沒有什麼害怕的，這個還是第一次發生，平常也沒有什麼大問題。」

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